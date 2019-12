Originell durch Europa

Alverskirchen -

Schon zum vierten Mal war das „Pindakaas Saxophon-Quartett“ zu Gast in der St. Agatha-Grundschule in Alverskirchen zu Gast. „Diese Schule ist unser kleinster Aufführungsort“, hatte das Quartett mit Thorsten Floth, Anja Heix, Matthias Schröder und Guido Grospietsch schon bei Auftritt zu Beginn dieses Jahres angemerkt. Offenbar liegen die Gastspiele in Alverskirchen den vier sympathischen Musikern sehr am Herzen.