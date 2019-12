Doch sie wurden eines Besseren belehrt. Bei „Kaiserwetter“ trafen sich jüngst 26 Wanderinnen und Wanderer am Magnusplatz, um von dort zunächst durch die Everswinkeler Wohngebiete in die Bauerschaft Wieningen zu gelangen.

Unter der Leitung von Jürgen Teunissen steuerte die Gruppe auf Wirtschafts- und unbefestigten Wegen auf der sechs Kilometer langen Wanderung den Eichenhof der Familie Schlüter an. Zum Ende des gemeinsamen Grünkohlessens verabschiedete sich Günter Hein aus der ersten in die „vierte“ Reihe und bedankte sich nochmals für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Für ihn war es die letzte Veranstaltung in der Funktion als Beauftragter des SC DJK für die Gruppe „Fit ab 50“.

Im neuen Jahr wird Teunissen diese Aufgabe übernehmen. Die Möglichkeit mit dem Auto oder dem Bus zurückzufahren, nutzte niemand, so dass sich alle Teilnehmer bei herrlichstem Sonnenschein gestärkt auf den vier Kilometer langen Rückweg machten, verbunden mit dem Wunsch, in 2020 wieder eine derartige Wanderung durchzuführen. Als letzte Veranstaltung der Gruppe „Fit ab 50“ im auslaufenden Jahr 2019 findet am 18. Dezember um 15 Uhr noch einmal der Kaffeeklatsch im Café Diepenbrock statt.