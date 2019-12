Schule zeigt sich von der Schokoladenseite

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Schulchor unter der Leitung von Bianca Ulferts und Heiko Kraft sowie nach Begrüßungsworten des Bürgermeisters Sebastian Seidel wandte sich Schulleiter Hubertus Kneilmann an die zahlreichen interessierten jungen und erwachsenen Gäste. In einem kurzen Abriss schilderte er die vielfältigen Möglichkeiten, sich an diesem Tag in den Räumen der Verbundschule kundig zu machen. „Und für uns“, betonte der Schulleiter, „kann die beste Entscheidung nur die Verbundschule Everswinkel bedeuten.“

Viele Fach- und Klassenräume waren geöffnet. Zehntklässler übernahmen die Führungen der Gäste. Vertreter der Gemeinde gaben über die Busverbindungen Auskunft. Der freiwillige Ganztag stellte sich ebenso vor wie das Gymnasium Laurentianum aus Warendorf, das über den Übergang auf das Gymnasium nach Klasse 10 informierte. Die Bandbreite reichte von sportlichen zu kulinarischen Angeboten, über Besuche der naturwissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Räume bis hin zum Schulzoo, um nur eine Auswahl zu nennen. Bastelaktionen, ein Gewinnspiel, Wettspiele sowie viele Möglichkeiten zum Experimentieren rundeten den Besuchertag ab. Überall ergab sich für die potenziellen künftigen Schüler die Chance, etwas eigenhändig zu gestalten – eine Gelegenheit, die sich kaum ein Kind entgehen ließ. Zudem boten Verbundschüler selbst hergestellte Plätzchen und Deko-Artikel zum Verkauf an, ermöglichte die Caféteria nach den vielfaltigen Eindrücken eine Ruhepause bei Kaffee, Tee und Gebäck.

Alle Besucher konnten einen durch bestens präparierte Schüler geführten informativen Rundgang durch den Gebäudekomplex mitmachen. An vielen Stellen warteten Fachleute auf sie, um Fragen zu beantworten. Dabei ging es beispielsweise um die Unterschiede zwischen Haupt- und Realschule, um individuelle Förderung, um Inklusion und die Freiwillige Ganztagsschule. Jörg Rehfeld, als Amtsleiter in der Gemeindeverwaltung unter anderem für die Schulen zuständig, beantwortete praktische Fragen zum Schülertransport.

Allegra Götsch aus Warendorf war sich im Vorfeld noch unschlüssig, welche weiterführende Schule für ihren Sohn Arian die richtige sein würde und wollte sich ein genaueres Bild machen: „Wir haben schon sehr viel Gutes über die Verbundschule gehört“, sagte sie. Justin Sickings Mutter aus Freckenhorst hat ihre Entscheidung bereits getroffen: Justin soll im nächsten Jahr zur Verbundschule Everswinkel wechseln. Der anregende Besuch am Tag der Offenen Tür hat bei Mutter und Sohn diesen Entschluss gefestigt, sie will ihn Ende Februar anmelden.