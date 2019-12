Der Reigen beginnt am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr mit einem Konzert von „Musica Amata“ mit Claudia Lawong (Sopran), Svenja Beumers (Oboe) und Thomas Kraß (Klavier) in der Pfarrkirche St. Magnus. Mit „TwoAlike“ geht es weiter am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Johannes-Kirche. Hinter diesem Namen verbergen sich die zauberhaften Stimmen von Maren Stockmann und Kerstin Arnemann. Am Sonntag, 22. Dezember, lädt um 17 Uhr die Formation „Living Gospel“ in die Freie Waldorfschule ein. Die Leitung hat Reinhard Grünke , der die Gruppe vor fast 20 Jahren unter dem Namen „Saitenwind“ gegründet hat.

„Mit diesen drei Konzerten möchten wir die Vielfalt der musikalischen Angebote bei uns im Dorf unterstreichen, und auch zeigen, wie gut wir uns untereinander verstehen“, beschreibt Claudia Lawong dieses besondere Wochenende. „Wir sehen die Konzerte als eine Einheit, für die wir gemeinsam werben, und wir wünschen uns, dass die unterschiedliche Art der Musik auch ein großes Publikum anspricht.“

Und wahrlich breit ist das Spektrum der musikalischen Stilrichtungen. „Musik und Lyrik – besinnliche Lieder und Texte zur Vorweihnachtszeit“ ist das Konzert mit „Musica Amata“ überschrieben. „Wir werden an diesem Abend vorwiegend mit klassischer Weihnachtsliteratur unterwegs sein“, umreißt Lawong die Inhalte des Konzerts. „Die Münsteranerin Marion Lohoff-Börger wird darüber hinaus eigene Texte vortragen.“

Moderner, aber auch weihnachtlich ist die Musik, die von „TwoAlike“ in der Johannes-Kirche zu hören sein wird. Das Gesangs-Duo beeindruckte schon jüngst sowohl bei der Nacht der offenen Kirchen als auch bei „Bühne frei!“ mit seiner stimmlichen Qualität. „Wir singen mit dem uns eigenen Sound weihnachtliche Lieder in einem Zweiklang, der das Herz berührt“, macht Maren Stockmann auf das Konzert neugierig.

„The Star is shining on us tonight“ – so ist das Konzert von „Living Gospel“ überschrieben. Bei dem Auftritt in der Waldorfschule wird der 30-köpfige Chor von einer Band begleitet. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, durch moderne christliche Musik auch kirchenferne Menschen anzusprechen und möglichst viele von ihnen von Gott zu begeistern“, beschreibt Grünke die Intention von „Living Gospel“. Auch hier werden ruhige weihnachtliche Lieder im Vordergrund sehen.

„Wir gehen davon aus, dass an diesem Wochenende schon der größte Teil der Weihnachtsvorbereitungen abgeschlossen ist und möchten die Menschen in eine vorweihnachtliche besinnliche Stimmung mitnehmen“, wünscht sich Lawong.