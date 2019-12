Pfiffige Ideen für den Umweltschutz

Passend dazu sind auch die Inhalte der Projekte, die von den Preisträgern initiiert worden waren und die sich vorwiegend mit der Vermeidung von Plastikabfällen auseinandersetzen. „Es reicht nicht, nur zu reden, sondern es müssen die Menschen mit Aktionen mitgenommen werden“, lobte Bürgermeister Sebastian Seidel alle Teilnehmer am Wettbewerb. Denn neben den drei Preisträgern hatten sich noch zahlreiche weitere Gruppen daran beteiligt.

Den 3. Preis mit einem Preisgeld von 200 Euro bekam die Klasse 5c der Everswinkeler Verbundschule. Nach dem Motto „Aus Altem etwas Neues machen“ hat die Klasse zusammen mit ihrer Lehrerin Christa Riegger ein „Upcycling-Projekt gestartet, mit dem Plastikabfälle auf kreative Art eine Wiederverwendung finden. Beispielsweise wurden aus alten Gardinen Obstbeutel genäht, die auf einem Basar zugunsten von Umweltprojekten verkauft wurden.

Die Kunst-AG der Grundschule in Everswinkel unter der Leitung von Gundula Voges hat sich intensiv mit dem Thema Umwelt beschäftigt und Banner, Plakate und Globen gebastelt, die in der Ausstellung „Planet Plastic“ zu sehen sind. Mit 300,Euro für den 2. Platz wurde diese Aktion belohnt.

Der 1. Preis ging an die Katholische Landjugend. Die hatte in diesem Jahr im Rahmen der 72-Stunden-Aktion einen Lehrpfad angelegt, der an acht Stationen Informationen und Anregungen über Möglichkeiten der Plastikvermeidung beinhaltet. Damit sollen die Bürger für das Ausmaß des Plastikkonsums sensibilisiert und zum Umdenken angeregt werden. Dafür bekommt die KLJB Everswinkel den stolzen Betrag von 500 Euro.

Die Preisgelder stellt Innogy zur Verfügung. Deren Vertreter, Kommunalberater Manfred Rickhoff, fand anerkennende Worte für die Preisträger, aber auch für diejenigen, die nicht berücksichtigt werden konnten. „Gewinner ist in jeden Fall unsere Umwelt, und ich bin begeistert davon, dass sich Kinder und Jugendliche in so vielfältiger Weise mit dem Klima- und Umweltschutz auseinandersetzten.“