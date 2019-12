Die rund 70 aktiven Musiker des Hauptorchesters sind dank des Dirigenten und musikalischen Leiters Thomas Beumers bestens für diese Events gewappnet. Zur intensiven musikalischen Vorbereitung auf die Jahreskonzerte wurde zudem ein Wochenende im November im Haus Neuland in Bielefeld ausgiebig genutzt.

Das Jugendorchester des BOE fiebert ebenfalls sehr den Konzerten entgegen. Dessen musikalischer Leiter, Benjamin Kaapke , der seit 2017 das Orchester leitet, hat die jungen Musiker mit viel Freude auf die Konzerte vorbereitet. Das Jugendorchester probt wöchentlich im Orchesterhaus, einige junge Musiker stehen zum ersten Mal auf der großen Konzertbühne.

Ein überdimensionaler Vorhang wird in diesem Jahr nicht fallen – die Besucher können und sollten jedoch gespannt sein. Die Abende werden gefüllt sein mit einfühlsamer und ausdrucksstarker, feierlicher sowie mit schwungvoller Musik, verspricht das Orchester. Burkhard Serries, Tubist im Blasorchester, wird zu den Musikstücken moderieren.

Das Konzert am Sonntag beginnt um 17 Uhr. Am Samstag startet das Konzert um 19.30 Uhr, im Anschluss legt dann ein DJ auf und lädt zum Verweilen in der Festhalle ein. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Karten können noch bis zum Samstagnachmittag bei Schreib- und Spielwaren Föllen zum Preis von zwölf Euro erworben werden. Kinder und junge Erwachsene unter 18 Jahren zahlen einen ermäßigten Eintritt in Höhe von sieben Euro. Ebenso können Karten bei allen aktiven Mitgliedern erworben werden sowie mit einer Mail an konzert@blasorchester-everswinkel.de. Darüber hinaus gibt es für spontan entschlossene Musikfreunde natürlich auch noch Eintrittskarten an der Abendkasse.