Advents-Wiese bietet Regionales

„Wir freuen uns riesig, dass so viele regionale Erzeuger dabei sind“, fiebert Christian Püning der Premiere entgegen. Dem 42-Jährigen ist die Regionalität nach eigenem Bekunden eine Herzensangelegenheit. Denn: „Schließlich sind auch unsere Bäume fest verwurzelt im Münsterland.“ Und so kommen die sechs Hofläden alle aus der nahen Umgebung. Die Kornbrennerei Gerbermann aus Alverskirchen ist mit ihren selbst gebrannten Spezialitäten vertreten. Ebenfalls aus Alverskirchen sind Stephanie und Henrik Schulze Wettendorf mit tiergerecht produzierten Fleisch- und Wurstwaren ihrer „Fleischoase“ dabei.

Handgesiedete Seifen ohne künstliche Zusatzstoffe sowie handgefertigten Käse aus der Milch der eigenen Kühe hat das Team vom Auenhof Schulte Bisping, auch bekannt als Birgits Hofkäserei aus Westbevern im Angebot.

Familie Gronewäller aus Freckenhorst lockt mit Nudeln, hergestellt aus den Eiern der eigenen Hühner, sowie winterlichen Fruchtaufstrichen. Und wer keine Lust hat, selbst Plätzchen zu backen, wird beim Team vom Hof Eggenhaus aus Ostbevern fündig. Für alle diejenigen, die im Winter zu kalten Füßen neigen, hat Ulrike Tieskötter vom Lama- und Alpakahof aus Telgte warme weiche Socken aus Alpaka-Wolle im Gepäck.

Auch in der Schonung, in der Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden können, gibt es einige Neuerungen. Erstmals dabei ist in diesem Jahr Familie Fartmann vom gleichnamigen Kartoffelhof aus Warendorf. Sie verwöhnt diejenigen, die ihren Weihnachtsbaum selbst absägen, direkt in der Schonung mit krossen Reibekuchen aus selbst angebauten Kartoffeln. Gleich nebenan erklärt das Team von der Reitschule Steinmeier-Beese aus Alverskirchen Interessierten die ersten Grundbegriffe im Umgang mit Pferd und Pony. Die „Rollende Waldschule“ ist am dritten Adventssonntag ebenfalls in der Schonung vor Ort, dort lässt sich viel über die heimische Tier- und Pflanzenwelt erfahren.

„Das Programm ist bunt, und der Trubel auf unserem Tannenhof am dritten Adventswochenende garantiert“, freut sich Christian Püning.