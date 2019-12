Keine „Blanko-Schecks“ für Flutlicht und WLAN

Jürgen Günther, seines Zeichens Geschäftsführer der Freien Waldorfschule, „Nachbar“ des Sportparks und Zuhörer der Sitzung, stellte sich und – mit Redeerlaubnis – dem Ausschuss eine knackige Frage: „Ich frage mich, ob die 110 000 Euro für die Flutlicht-Anlage im Sportpark Wester sachgerecht und verhältnismäßig sind“. Ein Nachhaken, das seine Wirkung nicht verfehlte, nimmt man den kurzen Moment des Schweigens im Ausschusszimmer als Indiz. Dann setzte Bürgermeister Sebastian Seidel zu einer Begründung an. Es könnte ja sein, dass der SC DJK Everswinkel einen Förderantrag auf Landesgelder stelle, und deshalb wolle die Gemeinde mit dieser Haushaltsposition gerüstet sein.

Zum Hintergrund: Das Land NRW hat ein neues Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ aufgelegt. Um gezielt den „massiven Modernisierungs- und Sanierungsstau bei Sportstätten“ zu beheben, stehen mit jenem Sportstätten-Förderprogramm bis zum Jahr 2022 insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung. Seit dem 1. Oktober können Sportvereine Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung ihrer Sportstätten beantragen, wenn der Verein Eigentümer der Anlage ist oder die Sportstätten gemietet bzw. gepachtet haben und als wirtschaftliche Träger dafür zuständig sind.

„ Ich bin dafür, dass wir das unter den Vorbehalt stellen, dass auch Fördermittel fließen. Ich bin dafür, dass wir das unter den Vorbehalt stellen, dass auch Fördermittel fließen. “ Drik Folker, CDU-Fraktionsführer

CDU-Fraktionschef Dirk Folker sorgte schließlich für die Weichenstellung. „Die Flutlicht-Anlage ist sehr alt“, sei gerade erst wieder funktionsfähig gemacht worden, und es sei unklar, wie lange sie noch funktioniere. Folker griff dann aber die Bedenken hinsichtlich eines Freifahrtscheins auf. „Ich bin dafür, dass wir das unter den Vorbehalt stellen, dass auch Fördermittel fließen.“ Eine Ansicht, die einhellig von allen Fraktionen geteilt und mittels Beschluss fixiert wurde.

Im Haushaltplan-Entwurf für 2020 sind 110 000 Euro für eine neue Flutlicht-Anlage im Sportpark Wester enthalten. Der Sportausschuss stellte diese Position jetzt erst einmal unter Vorbehalt. Foto: Klaus Meyer

Auf die Bremse getreten wurde auch beim Wunsch der SPD , das Museum an die Daten-Autobahn anzuschließen. Maria Hamann begründete den Antrag für ihre Fraktion damit, dass Internet-Anschluss und WLAN im Museum einerseits dem Heimatverein, andererseits auch Schulkindern und Gruppen bei Recherche-Arbeiten helfen würden. Zudem regt die SPD an, gegebenenfalls aus den Reiterverein und das BOE als Nachbarn daran partizipieren zu lassen. Ein Vorstoß, der David Schubert ( CDU ) zu der Frage veranlasste, wie es bei anderen Vereinen in der Gemeinde hinsichtlich einer Netz-Anbindung gelaufen sei.

„ Klingeldraht hilft da nicht. Klingeldraht hilft da nicht. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

„Letztendlich kümmern die sich selbst darum“, resümierte Seidel und führte Bedenken an. Zunächst müsse geklärt werden, ob dies überhaupt auch der Wunsch von BSHV und Heimatverein sei. Man müsse auch sehen, „wir haben noch nicht einmal einen Telefonanschluss dort“. Seidel sprach sich dafür aus, erst einmal abzuwarten, wenn im nächsten Jahr der kreisweite Breitband-Ausbau mit der Deutschen Glasfaser starte. „Klingeldraht hilft da nicht“, betonte der Bürgermeister, der empfahl, „das ganze Gebäude mal konzeptionell auszuleuchten“. Letztendlich würden Telefon- und Internetanschluss auch Geld kosten, und BOE sowie Reitverein mit hineinzunehmen, sei angesichts der Kabelstrecken keine kleine Nummer.

Die CDU warnte vor eiligen Entscheidungen. Werner Lemberg sprach von einer „ganz schönen Stange Geld“ für Anschlusskosten und monatliche Gebühr, und Folker kritisierte, „wenn Anträge zum Haushalt gestellt werden, sollte die SPD auch einen Betrag nennen“. Im Übrigen sei der Antrag „im Grunde verfristet“ (weil zu kurzfristig eingegangen), und er sollte auch mit dem betroffenen Verein erst abgesprochen werden – „so ist es das falsche Vorgehen“. Die SPD zog ihren Antrag am Ende zurück mit dem Hinweis. das Thema Internet-Zugang für Museum mittelfristig im Auge zu behalten.