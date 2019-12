Sehnsucht nach der weiten Welt

Alle Geladenen wurden zu Beginn ihrer Erzählungen gebeten, an der aufgehängten Weltkarte ihre liebsten Fernweh-Orte zu markieren. Dabei stellte sich heraus, dass sie alle Kontinente und viele verschiedene Länder bereist hatten, um außergewöhnliche Natur mit eigenen Augen zu sehen sowie andere Sitten und Gebräuche zu erleben.

Josef Cremann begann mit den Worten, er sei Bauer und habe seiner Frau, die aus der Stadt stamme, bei der Hochzeit versprochen, mindestens einmal im Jahr Urlaub zu machen. Der erste hat sie dann nach Spanien geführt. Da sein Sohn seit 18 Jahren in den USA lebt, besuchten sich die Familien einmal pro Jahr, immer im Wechsel. Im Laufe der Zeit hat ihn dann das Fernweh gepackt. Er war mittlerweile in China, Indien, Nord- und Südafrika und Mittelamerika. Besonders beeindruckt haben ihn die durch persönliche Kontakte angestoßenen mehrfachen Reisen nach Russland.

„ Es hat mich total gepackt. Es hat mich total gepackt. “ Kerstin Fögeling

Marlies Hofmanns Beweggrund für die erste Fernreise war ebenfalls familiärer Natur. Ihre Tochter Carola hatte 1992 ein Freiwilliges Soziales Jahr in Brasilien absolviert und sich in einen Einheimischen verliebt. Marlies und ihr Mann Günther besuchten die Tochter und lernten den späteren Schwiegersohn, dessen Familie und das Land kennen und schätzen. Brasilien bleibt neben Tansania das Lieblingsziel, inzwischen sind aber schon etwa 60 weitere Länder auf der Liste der besuchten Reiseziele vermerkt.

Ilse Klaverkamp reiste bereits im Jahr 1974 zu ihrer damaligen Brieffreundin nach Kanada. Das war ihr erster großer Auslandsaufenthalt, dem etliche – zum Beispiel in die USA und nach Neuseeland – folgten. Heute nutze sie aus Gründen der Bequemlichkeit am liebsten Kreuzfahrtschiffe: „Da gibt es kein Kofferpacken, kein Warten auf den Bus, und man sieht viel von der Welt.“

Die beiden Gäste der jüngeren Generation zog es direkt nach der Schule in die Ferne. Kerstin Fögeling schwärmt für Äthiopien, wo sie „ein anderes Gefühl von Raum“ kennengelernt habe. Überfüllte Busse und Lkw seien der Normalzustand, das ausgeprägte deutsche Sicherheitsdenken habe sie dort häufig in Frage gestellt. Überhaupt bedeute das Reisen in ferne Länder für sie eine Form von Freiheit: „Es hat mich total gepackt.“ Die Begegnung mit internationalem Publikum in Hostels usw. sei geradezu „eine Erleuchtung“ gewesen.

„ Es tut mir dann in der Seele weh, wenn ich sehe, wie Flüchtlinge manchmal hier in Europa behandelt werden. Es tut mir dann in der Seele weh, wenn ich sehe, wie Flüchtlinge manchmal hier in Europa behandelt werden. “ Marlies Hoffmann

Ähnlich sieht es Leon Querdel, der nach dem Leben im „Hotel Mama“ ins kalte Wasser springen wollte. Ihn zog es nach Australien, wo er sich ein Auto kaufte und vor allem im Westen des Landes unterwegs war. Die Größe und die Leere dort seien besonders beeindruckend gewesen, geradezu unvorstellbar die Fahrt auf der längsten geraden Straße Australiens. Knappe 150 Kilometer gehe es dort ohne eine einzige Kurve immer nur geradeaus.

Auf die Frage Wernsmanns nach den bereicherndsten Erlebnissen und Erfahrungen antworteten die Gäste unisono: Das seien die Begegnungen mit den ihnen als Ausländern gegenüber sehr aufgeschlossenen, liebenswürdigen Menschen gewesen. Einhellig betonten sie den großen Stellenwert der Gastfreundschaft in den bereisten Ländern. „Es tut mir dann in der Seele weh, wenn ich sehe, wie Flüchtlinge manchmal hier in Europa behandelt werden“, merkte Hoffmann dazu an. Diese Aussage fand ebenso große Zustimmung bei den zahlreichen Besuchern der Veranstaltung im Pfarrheim wie das Zitat Wernsmanns: „Reisen ist ein guter Weg, Geld auszugeben und trotzdem reicher zu werden.“

Der nächste Erzählsalon findet im November 2020 statt. Es wird um die Frage gehen, „Was mir Mut macht“.