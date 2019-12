Eine Schule wie eine Familie

„Die Klassengemeinschaft ist bunt gemischt: Sie besteht nicht nur aus Jungen und Mädchen aus Alverskirchen, sondern auch Everswinkeler Kinder werden in diese Klasse gehen.“ In einem Gespräch mit Vertretern aller politischen Parteien, dem Lehrerkollegium und der Schulpflegschaft sei vereinbart worden, zu versuchen, noch einige Eltern aus Everswinkel zu begeistern, damit sie ihre Kinder in Alverskirchen anmelden, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Presseinformation mit.

Die Kinder aus Everswinkel werden morgens in Everswinkel mit dem Bus abgeholt und mittags nach dem Unterricht wieder zurück gebracht. „Für Rat und Verwaltung ist es klar, dass die Gemeinde das übernimmt, um den Schulstandort Alverskirchen zu stärken. Die Eltern aus Everswinkel können sich darauf verlassen, dass der Transfer ihrer Kinder zur Schule und zurück für die gesamte Grundschulzeit gesichert ist“, betont Bürgermeister Sebastian Seidel . Der Transfer werde so organisiert, dass die Kinder in der Nähe ihrer Wohnung eingesammelt und abgesetzt werden.

Gemeinsam laden Bürgermeister Seidel und Niehoff interessierte Eltern noch einmal ein, um sich am 28. Januar um 20 Uhr vor Ort in der Schule zu informieren. Neben einer Präsentation der Räumlichkeiten werden auch noch einmal die pädagogischen Schwerpunkte der Schule erläutert. Die St. Agatha-Schule zeichne sich besonders durch die überschaubare, familiäre Atmosphäre aus. Jeder Lehrer kenne hier alle Kinder, und somit sei im kleinen Kollegium ein intensiver Austausch über Förderung und Unterstützung einzelner Schüler möglich. „Jedes Kind wird darin unterstützt, getreu unserem Schulmotto, ,Gemeinsam Stärken ausbauen‘, seine persönlichen Stärken zu entdecken und auszubauen“, so Niehoff.

Ob Musical-Projekte, Schulchor, gemeinsames Singen, die Schule ist bekannt für ihre musikalische Förderung und nimmt an dem Programm „JEKISS – Jedem Kind seine Stimme“ teil. Auch die Gesundheitsförderung wird dort großgeschrieben. Darüber hinaus sei die Schule im Ort sehr gut vernetzt und könne den Kindern durch die Kooperation mit Vereinen und Betrieben vielfältige Aktionen und AGs anbieten. Besonderheiten sind etwa Chinesisch- und Golf-AG.

Auch das Betreuungsangebot an der Schule für die Zeit nach dem Unterricht soll an diesem Eltern-Abend noch einmal vorgestellt werden; denn die Betreuung der Kinder nach dem Unterricht wird für viele Eltern immer wichtiger. Für das Betreuungsangebot an der Grundschule Alverskirchen zeichnet der Förderverein der Schule verantwortlich, dessen Vorsitzende Stephanie Schulze Wettendorf ist. Die Mutter von drei Kindern ist froh über das flexible Angebot, das den Eltern dort geboten wird. „Im Rahmen der ,Verlässlichen Schule von acht bis eins‘ werden die Kinder nach Schulschluss betreut, können spielen, basteln und draußen toben.“ Auf die Bedarfe der Eltern zugeschnitten werden könne auch das Betreuungsangebot „13-Plus“, das eine Betreuung der Kinder bis 16 Uhr am Nachmittag sichere. Sofern es gewünscht sei, könnten Eltern ihre Kinder aber auch bereits um 14 oder 15 Uhr abholen. „Die Betreuung kann für einzelne Wochentage gebucht werden. Das zeichnet uns besonders aus“, so Schulze Wettendorf.

Auf den Info-Abend werden die Eltern der künftigen Erstklässler in den nächsten Wochen per Brief nochmals hingewiesen. Ihnen soll erneut die Gelegenheit gegeben werden, sich vor Ort zu informieren. „Wir hoffen, dass einige Eltern den Weg zu uns finden und wir uns noch einmal präsentieren können“, so Niehoff.

► Interessierte Eltern können sich auch im Schulsekretariat melden und einen separaten Termin vereinbaren ( ✆ 0 2582/70 25; auch Nachricht auf Anrufbeantworter möglich).