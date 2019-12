Wenn Kinderaugen leuchten

Im weihnachtlich dekorierten Wohnzimmer warteten Sophia, Julia, Emil und Tilo auf ganz besonderen Besuch. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht haben sich angekündigt. Mit dem Läuten der Haustür-Klingel steigt die Spannung. Der zweijährige Tilo öffnet ehrfürchtig gemeinsam mit seiner Mutter die Tür. Mit großen Augen betrachtet er die Gäste: Nikolaus in einer prachtvollen Robe gekleidet und mit einem langen, weißen Rauschbart steht dort neben seinem Gehilfen Knecht Ruprecht. „Guten Abend, dürfen wir eintreten“, fragt Nikolaus mit tiefer Stimme. Tilo versteckt sich hinter seiner Mutter und bringt nur ein zögerliches „Hallo“ über die Lippen.

Alle Kinder, Eltern und Großeltern nehmen im Wohnzimmer Platz. Nikolaus macht es sich auf einem Stuhl gemütlich – auf dem Schoß sein großes, goldenes Buch, in das er alle guten und schlechten Eigenschaften der Kinder notiert hat. Ruprecht steht still daneben, in seiner Hand ein prall gefüllter Jute-Sack und eine große Rute. „Wer kann denn ein schönes Nikolauslied für mich singen?“, fragt der Mann mit dem weißen Rauschebart. Die vierjährige Julia zögert nicht lange und singt vor, was sie mit ihrer Mutter einstudiert hat. Zufrieden blickt Nikolaus in die Runde und bittet ein Kind nach dem anderen zu sich nach vorn. Dabei lobt er sie für Dinge, die sie bereits sehr toll machen, ermahnt sie aber auch für kleine Sünden. Knecht Ruprecht muss aber kein einziges Mal seine Rute zücken, stattdessen zieht er für jedes der vier Kinder ein kleines Präsent aus dem Jute-Sack. Bevor sich der Nikolaus von den Kindern und ihren Familien verabschiedet, bittet er sie abermals um ein weihnachtliches Ständchen. Gemeinsam mit Eltern und Großelten wird das Lied „Nikolaus komm in unser Haus“ angestimmt. „Jetzt müssen wir gehen, weil wir noch viele andere Kinder besuchen müssen“, sagt Nikolaus zum Abschied und verlässt die beeindruckten Kinder.

Spannender Moment: Nikolaus und Knecht Ruprecht betreten das Wohnzimmer. Foto: Karina Linnemann

Dass solch ein toller Besuch am überhaupt möglich ist, haben Everswinkeler und Alverskirchener Familien dem Nikolaus-Komitee aus Everswinkel zu verdanken. Seit fünf Jahren schon entsendet es am 5. und 6. Dezember die Nikolaus-Gespanne in die beiden Ortsteile. Zu Beginn war das Komitee mal davon ausgegangen, etwa 20 bis 30 Kinder zu besuchen. In diesem Jahr waren es schon knapp 200. „Ohne eine solche Gruppe ist es für Eltern eine Herausforderung, den Kindern das Nikolaus-Brauchtum näherzubringen“, weiß Bürgermeister Sebastian Seidel , selbst Mitglied des Nikolaus-Komitees. Neben Freiwilligen, die den heiligen Mann und seinen Begleiter mimen, werden nämlich auch die passenden Gewänder nebst Ausrüstung benötigt. Die Idee, ein Komitee zu gründen, ist in Seidels Freundeskreis entstanden.

Damit trotz der enormen Anzahl an Kindern alles klappt, haben die Mitglieder des Komitees viele Vorbereitungen zu treffen. Die selbstgenähten Kostüme müssen auf Hochglanz gebracht, Routen geplant, die Zettel der Eltern mit den „kleinen Sünden“ ihrer Sprösslinge sortiert und Unmengen an Plätzchen gebacken werden. „Anfangs haben wir die Plätzchen selbst im Pfarrheim gebacken, aber schon mehrere Jahre öffnet Marc Diepenbrock nun seine Backstube für uns. Das ist eine richtig tolle Unterstützung“, freut sich Seidel.

Der dreijährige Emil freute sich sehr über den Besuch vom Nikolaus. Foto: Karina Linnemann

Besonders glücklich sind die Mitglieder über die Reaktionen der Kleinen. „Es ist schön, wenn man die Kinder jedes Jahr aufs Neue besucht und so ein bisschen mitbekommt, wie sie lebendiger und im Umgang mit dem Nikolaus aufgeschlossener werden“, sagt Seidel. Dabei ist Einfühlsamkeit gefragt. Es gibt aufgeweckte Kinder, die es zu erkennen gilt, um das Eis schnell zu brechen. Aber auch mit schüchternen, manchmal ängstlichen Kindern gilt es umzugehen und behutsam vorzugehen. Der Nikolaus muss erkennen, wenn ein Kind nicht in der Stimmung ist, mit ihm zu sprechen. „Am schönsten ist es, wenn die Kinderaugen leuchten, das ist unbezahlbar“, sind sich alle einig.

Nun, wo die Nikolaus-Besuche abgeschlossen sind, plant das Nikolaus-Komitee bereits die nächste große Aktion. Klein und Groß sind am 23. Dezember ab 16.30 Uhr zum Weihnachtssingen auf den St. Magnus-Kirchplatz eingeladen. Mit musikalischer Begleitung des BOE unter der Leitung von Benjamin Kaapke werden dann traditionelle Weihnachtslieder gesungen.