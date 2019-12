Wohlklingende Ohrwürmer

Kurz vor Weihnachten war der Auftritt der etwa 70 Musiker unter der Leitung von Thomas Beumers in der Festhalle eine gute Gelegenheit, in ganz andere Welten einzutauchen. Die Arrangements führten mit Michael Jacksons „Thriller“ und einem Medley von Hits der Neuen Deutschen Welle in die 80er Jahre, zeichneten in der „Appalachian Overture“ musikalische Landschaftsbilder und gaben Einblicke in aktuelle Filme und Musicals.

Moderator Burkhard Serries vermittelte Infos zu Stück und kleine Anekdoten. Foto: Brigitte Heeke

Aus jedem Takt strahlte dabei Begeisterung, und der Funke sprang in der sehr gut besuchten Festhalle rasch auf das Publikum über. Moderator Burkhard Serries stellte zwischen den Stücken seine Tuba beiseite und bereicherte das Konzert um Hintergrundinfos und so manche Anekdote aus der Probenarbeit. Eine tolle Lichtshow und passende Videoausschnitte sorgten für zusätzliche Konzertatmosphäre in dem breit gefächerten Programm. Die „Appalachian Overture“ zähle zu den bekanntesten Kompositionen der letzten Jahre, so Moderator Serries. „Das Stück ist sehr anspruchsvoll in der Vorbereitung, vor allem für die Holzbläser.“ Die Everswinkler Musiker meisterten es mit Bravour.

Zum ersten Mal erklang am Samstagabend der eigens für das Ensemble komponierte „BOE-Marsch“ von Guido Rennert mit einem passenden Gesangstext im Konzert. Das Orchester widmete die Uraufführung dieser Version ihrem vor kurzem verstorbenen Gründer Günter Homann. „Vielleicht wird das ja eine Art eigene Hymne“, hofft Moderator Serries. Zuvor hatte das Orchester mit „The Way Old Friends Do“ von ABBA eine ruhige Ballade als eine Hymne auf die Freundschaft gespielt.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Benjamin Kaapke gab in der ersten Hälfte des Konzertes eine Kostprobe seines schon beachtlichen Könnens. Foto: Brigitte Heeke

Das Orchester legt viel Wert auf seine Nachwuchsarbeit, die von Profis geleitet wird. Davon konnten sich die Konzertbesucher gleich mit überzeugen, denn das Jugendorchester gab in der ersten Konzerthälfte eine Kostprobe seines Könnens auf der großen Bühne. Unter der Leitung von Benjamin Kaapke entführten die Nachwuchsmusiker ihre Zuhörer mit „Irish Dream“ musikalisch auf die grüne Insel. Neben Hits aus Elton Johns Musical „The Lion King“ präsentierten die jungen Musiker das berühmte „Mah-Ná Mah-Ná“ aus der Muppet Show in einer coolen, lateinamerikanisch angehauchten Version.

Da das heimliche Motto des Konzertes also offenbar lautete, das Publikum mit möglichst vielen wohlklingenden Ohrwürmern zu versorgen, machte das BOE in der zweiten Konzerthälfte gleich mit der Titelmusik der Kultserie „The A-Team“ weiter. In „The Bare Necessities“ aus dem Dschungelbuch („Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“) ließ sich sogar Balu, der Bär, höchstpersönlich blicken! Wäre im Udo-Lindenberg-Medley noch der „Sonderzug nach Pankow“ durch die Festhalle getuckert, es hätte vermutlich niemanden gewundert, so genau lässt Dirigent Thomas Beumers sein Orchester die gewünschten Klangfarben mit musikalischen Mitteln gestalten. In einem farbenreichen Arrangement von Paul Simons „The Sound of Silence“ stellte das Orchester seine große dynamische Bandbreite unter Beweis.

Ein schöner, runder Konzertabend, in dem jedes Register hellwach bei der Sache war! Einzelne Mitspieler übernahmen sogar Soloparts. Die Zuhörer ließen beide Ensembles jedenfalls nicht ohne Zugabe von der Bühne. Das Jugendorchester hatte sich bereits mit „Rock Around the Clock“ für den Applaus bedankt, und alle im Saal klatschen von Takt eins an mit. Die Nachwuchsmusiker sind am 23. Dezember beim Adventssingen auf dem Kirchplatz zu hören. Mit Arrangements von „Last Christmas“ und „Do They Know It’s Christmas“ gab das große Blasorchester zwei stimmungsvolle Zugaben.