Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement haben in der Vitus-Gemeinde bekanntlich einen hohen Stellenwert. Bürgermeister Sebastian Seidel bezeichnet die Ehrenamtlich nicht umsonst immer wieder in Grußworten, beim Neujahrs-Empfang oder in den Haushaltsreden als „Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Ich bin dankbar dafür, dass wir so viele ehrenamtlich engagierte Bürger haben, die unsere Gesellschaft und somit unsere Gemeinde erst lebenswert machen“, betonte er bei seiner jüngsten Haushaltseinbringung im November. „Würde der Ehrenamtssektor von heute auf morgen zusammenbrechen, müssten diverse Angebote stark zurückgefahren werden. Denn dies könnte die öffentliche Hand nicht finanzieren.“ Insofern konnte es bislang trotz gesamtfinanzieller Engpässe stets vermieden werden, an den Schrauben der freiwilligen Zuschüsse zu drehen.

Auch im kommenden Jahr bleibt es bei den Unterstützungen, wie der Schul-, Sport- und Kulturausschuss beschlossen hat. Im Rahmen der Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände und Initiativen können sich 2020 turnusgemäß wieder Musikvereine und Chöre um Fördermittel bewerben. Dazu geben sie ihre durchgeführten Veranstaltungen an. Die Verteilung der Mittel – im Topf sind 2 500 Euro – erfolgt nach einem Punktesystem.

Die Zuschüsse fürs laufende Jahr, in dem Seniorengruppen und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit Anträge stellen konnten, stehen auch fest: 500 Euro gehen an die Seniorengemeinschaft St. Magnus, 395,83 Euro an die Seniorengemeinschaft St. Agatha; jeweils 354,17 erhalten der Seniorenkreis an der Johannes-Kirche und die KLJB Everswinkel. Die weiteren Empfänger sind die Blau-Weißen Funken (291,64 € ), die Jugendgruppe der Evangelischen Kirchengemeinde und der VdK (jeweils 208,33 € ) sowie die KLJB Alverskirchen (187,50 € ).