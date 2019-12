Ursächlich sind vor allem gestiegene Kosten beim Abfalltransport sowie höhrere Deponiekosten für die Gemeinde. Die wiederum gibt diese Mehrkosten über die Umrechnung in die Gebührenkalkulation an die Bürger weiter.

Der Restabfall schlägt somit künftig pro Liter mit 14 Cent mehr zu Buche (dann 1,51 Euro), beim Biomüll sind es zehn Cent pro Liter (dann 0,99 Euro). Konkret bedeutet dies für einen Haushalt mit der in der Gemeinde am häufigsten verwendeten Tonnengröße von 80 Litern, dass für den Restabfall im Jahr 2020 dann 120,97 Euro fällig sind – elf Euro mehr als im laufenden Jahr. Beim Bioabfall klettert der Preis um 8,25 Euro auf dann 79,16 Euro.

Prozentual entsprechend steigen die Gebühren für die anderen Tonnengrößen. 120-Liter-Restmülltonne 181,45 Euro (plus 16,48 Euro), 240-Liter-Restmülltonne 362,90 Euro (plus 32,96 Euro) und 1 100-Liter -Restmüllcontainer 1 663,28 Euro (plus 151,06 Euro). Und beim Biomüll: 120-Liter-Biotonne 118,75 Euro (plus 12,38 Euro), 240-Liter-Biotonne 237,49 Euro (plus 24,75 Euro). Die 240-Liter-Altpapier-Tonne bleibt weiterhin gebührenfrei. Ein Blick auf die Zahl der Müllgefäße in der Gemeinde zeigt, dass 2 860 Restmüll- und Altpapier-Tonnen im Umlauf sind sowie 2 295 Bio-Tonnen.

Letzten Endes sind 431 000 Euro Gesamtkosten beim Restmüll inklusive Altpapier und Sperrmüll sowie 224 000 Euro beim Biomüll im kommenden Jahr auf die Bürger zu verteilen. In die Kostenberechnung fließen zudem auch Kosten für den Recyclinghof und anteilig Kosten für Personal und Ortskernreinigung durch Fremdfirmen wie auch den Bauhof ein.

Als maßgeblich kostentreibend erweisen sich die Deponiekosten der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG). Laut Kämmerei der Gemeinde sind im kommenden Jahr 62 500 Euro mehr zu entrichten. Und um 32 500 Euro steigen die Abfalltransportkosten der Firma Remondis. Prozentual ziehen die Deponiekosten für Rest- und Bioabfall sowie Sperrmüll um 25,4 Prozent auf dann summa summarum 246 000 Euro an. An der AWG hält der Kreis einen Anteil von 67 Prozent, die Firma Remondis GmbH & Co. KG 28 Prozent sowie die Heinrich Walter Bau GmbH fünf Prozent.