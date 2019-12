„Musica Amata“ mit Claudia Lawong (Gesang), Svenja Beumers (Oboe) und Thomas Kraß (Orgel) werden die Besucher am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr in der St. Magnus-Kirche mit klassischer Vorweihnachtsmusik in ihren Bann ziehen. „Musik und Lyrik – besinnliche Lieder und Texte zur Vorweihnachtszeit“ ist das Konzert überschrieben. Die Münsteranerin Marion Lohoff-Börger wird darin eigene Texte vortragen.

Weihnachtliche Lieder in einem Zweiklang, der das Herz berührt werden am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Johannes-Kirche von dem Gesangsduo „TwoAlike“ mit Maren Stockmann und Kerstin Arnemann zu hören sein.

Der Chor „Living Gospel“ wird zusammen mit einer Band unter der Leitung von Reinhard Grünke dann am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr unter dem Titel „The Star is shining on us tonight“ in der Freien Waldorfschule auftreten und die Konzertreihe beschließen.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.