Geschickt bezieht der Schauspieler die Mädchen und Jungen in die Handlung mit ein, und die fühlen sich offensichtlich selbst mittendrin im Theatergeschehen. Oder besser: Mittendrin in einer fesselnden Piratengeschichte.

Die „Schatzkiste oder Käpt‘n Flintbackes Geheimnis“ lautet der Titel des Stücks. Schon die Namen der Akteure, deren Rolle Christoph Bäumer geschickt im Wechsel übernimmt, spiegeln dessen Einfallsreichtum wider. Mit dem verschlafenen Hilfsmatrosen Stolperjan, dem Ausgucker Langauge, dem Schiffskoch Dicke Suppe, dem Steuermann Rechtsrum und dem Käpt‘n Flintbacke verkörpert er die ganze Schiffsmannschaft.

Begeistert zeigten sich die Schüler der Grundschule von dem Theaterstück, in das sie von der ersten Minute an förmlich hineingezogen wurden.

Das Unglück beginnt an dem Tag, als Käpt‘n Flintbacke Geburtstag hat und er sich auf den Weg macht, den größten Schatz der Weltmeere zu suchen. In einer ersten Schatzkiste findet er lediglich ein paar Flaschen mit Wasser, in einer anderen Gold und Geschmeide. Da es auf dem ganzen Schiff kein Wasser mehr gibt, stellen sich die Flaschen mit Wasser im Laufe der Handlung als der eigentliche Schatz heraus. Einige der Kinder haben zum Ende des Stücks noch ihren großen Auftritt. Sie schlüpfen unter Anleitung von Christoph Bäumer in die Rollen von Schiffskoch Dicke Suppe, Ausgucker Langauge und Steuermann Rechtsrum. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Hejo, alle Mann an Deck“, steigt die Stimmung unter den Kindern auf den Höhepunkt.

Im Gespräch offenbart Schauspieler Bäumer das Geheimnis seines Erfolges bei den Kindern: „Ich mache schon seit fast 30 Jahren Kindertheater, es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, und das spüren auch die Kleinen.“ Wie in jedem Jahr war auch diesmal das Theaterstück ein Geschenk des Fördervereins der Grundschule an die Schüler.