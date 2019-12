St.-Magnus-Haus wächst ein Stück

In einem zweiten Schritt soll perspektivisch auch das Angebot an Langzeitpflegeplätzen um etwa 20 Apartments auf maximal 80 Plätze aufgestockt werden, teilt das Pflege- und Betreuungsnetzwerk der St. Elisabeth-Stift gGmbH in einer Presseinfomation mit.

Die Tagespflege in Everswinkel war die erste im Pflege- und Betreuungsnetzwerk Das Angebot werde zunehmend zu einer tragenden Säule bei der Aufrechterhaltung ambulanter Pflege zu Hause. „Der Bedarf an Tagespflegeplätzen in Everswinkel ist mittlerweile deutlich größer als zwölf Plätze. Vielen Gästen können wir nur ein bis zwei Betreuungstage in der Woche anbieten, vielen Anfragen können wir gar nicht entsprechen“, erläutert Jens Hinkemann von der Hausleitung die Situation. In Abstimmung mit dem Kreis Warendorf wurde deshalb eine bedarfsgerechte Erhöhung der Kapazitäten auf den Weg gebracht. Der Bauantrag ist eingereicht, der Baustart ist für das erste Quartal 2020 anvisiert.

Mit einem Anbau im Innengarten des St.-Magnus-Hauses werde die Fläche der Tagespflege auf insgesamt 345 Quadratmeter vergrößert. Damit verbunden sei eine neue Aufteilung der Räume, bei der die veränderten Anforderungen an die Betreuung der Gäste berücksichtigt würden. Ein größeres Ruhebedürfnis und die Anpassung der Angebote an die Tagesform der Gäste erforderten mehr kleinere Räume mit Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten. „Die Herausforderung wird darin bestehen, den An- und Umbau der Tagespflege im laufenden Betrieb umzusetzen“, erklärt der Technische Leiter Peter Kerkmann .

Der Anbau soll im Innengarten erfolgen.

Die Pläne sehen vor, dass im Eingangsbereich ein offener Dienstplatz eingerichtet wird. Auch ein Besprechungsraum für die Mitarbeiter werde an den Dienstplatz angegliedert. Der zentrale Wohn-Ess-Bereich werde deutlich vergrößert und erhalte eine neue Küchenzeile. Der bisherige Ruheraum werde zu einem kleinen Gruppenraum umgewidmet. In dem Neubau entstünden ein zusätzlicher großer Gruppen- und ein neuer, deutlich größerer Ruheraum. Zusätzliche WCs und erweiterte Lagermöglichkeiten seien ebenfalls geplant. Im letzten Schritt werde auch der geschützte Terrassenbereich neu gestaltet.

In die Detailplanung waren neben der Hinkemann und Frauke Santos, Stephanie Ziegeldorf (ab Januar Leiterin der Tagespflege) sowie Kerkmann auch Roswitha Mechelk (Hauswirtschaftsleitung) eingebunden. Für die Farb-, Material- und Möbelwahl entwickeltInnenarchitektin Susanne D. Bachmann Vorschläge.

In Abstimmung mit dem Kreis Warendorf soll auch der Bauantrag für die Erweiterung der Langzeitpflege auf den Weg gebracht werden, um dem hohen Bedarf an Lang- und Kurzzeitpflege in Everswinkel gerecht zu werden. Dafür sollen die beiden Wohnbereiche (Erdgeschoss und 1. OG) um eine dritte Ebene aufgestockt werden. Die technische Herausforderung liege darin, dass die gesamte Haustechnik um eine Ebene nach oben verlegt werden müsse, ehe im 2. OG der neue Wohnbereich eingerichtet werden könne.