Restaurierung mit großer Sorgfalt

Es handelt sich um eine doppelseitig bestickte Fahne, die um 1900 entstanden ist: Eingefasst von beigefarbenem und blauem Seidendamast zeigt sie ein Medaillon mit dem auferstandenen Christus und rückseitig ein Marienmonogramm, teilt der Schatzkammerverein in einer Presseinformation mit. Hiermit weist sie sich als Fahne des damaligen „Müttervereins“ aus - die KFd Alverskirchen gestaltete daher die Fürbitten in der Messe. Der Zelebrant, Pfarrer Dr. Stefan Peitzmann, trug als Messgewand eine neugotische Kasel in so genannter „Bassgeigenform“ mit dem Motiv des „Guten Hirten“ auf der Rückseite. Schmunzelnd konnten die Kirchenbesucher bemerken, dass auch Priester in den vergangenen 100 Jahren größer geworden sind.

Für den Schatzkammerverein erläuterte Marita Schlüter die Besonderheiten von Fahne und Kasel. So waren die Textilien im Vorzustand nicht nur durch den jahrelangen Gebrauch geschwächt und teilweise zerstört, sondern auch durch Licht und Klimaeinflüsse gealtert. Textilrestauratoren nehmen sich dieser Schäden mit großer Sorgfalt und Geduld an und bewahren die Substanz soweit wie möglich – Wunder vollbringen können sie aber auch nicht. So soll die Fahne in Zukunft liegend aufbewahrt werden. Sie ist mittlerweile in den Spezial-Schubladenschrank des Schatzkammervereins gewandert, wo sie künftig bei Führungen gezeigt wird.

Umso mehr freute sich der Vorstand, dass Peitzmann die Kasel in ihrer Funktion zeigen konnte – demnächst wird sie in einer Vitrine der Schatzkammer präsentiert. Mit ihrer kunstvollen „Nadelmalerei“ auf dem Rücken steht sie für die Ausrichtung des Priesters zum Altar hin vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Peitzmann spannte den Bogen seiner Predigt vom SPD-Parteitag bis zum „Guten Hirten“ auf seinen Schultern und gab zu bedenken, dass Zukunft und Hoffnung auch auf der Bewahrung von Vergangenem wurzelt.

Im Anschluss an die Messe nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich die restaurierten Kunstwerke aus der Nähe anzuschauen und mit den Freunden der Schatzkammer ins Gespräch zu kommen. Damit endete das Veranstaltungsjahr des Vereins. Die Mitglieder sollten sich jetzt schon den 22. Januar vormerken, dann ist die nächste Generalversammlung geplant.