Seit 1986 entzündet jedes Jahr ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem das Friedenslicht und bringt es nach Wien. Von dort aus tragen Pfadfinderinnen und Pfadfinder es weiter – nach ganz Europa und in viele weitere Länder der Welt: in Familien, Vereine, Schulen, Kirchen, oder eben auch in Rathäuser.

Anfang der Woche wurde auch im Rathaus der Gemeinde Everswinkel ein Friedenslicht weitergegeben. Vanessa Woltering, Cindy Hilpert und Frank Winkler von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg – Stamm Warendorf – hatten die Flamme aus Betlehem zuvor bei der diesjährigen Aussendungsfeier im Dom von Münster in Empfang genommen und reichten sie nun an Bürgermeister Sebastian Seidel weiter. „Ein wichtiges Signal in der heutigen Zeit“, findet Seidel und dankte den drei Pfadfindern für ihr Engagement. „Ein Netz des guten Willens auszubreiten, ist ein sehr schöner und produktiver Gedanke“, betonte er.