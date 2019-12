Grundschüler beim „Volksbank Nikolauf“ stark vertreten

96 Schüler liefen am 7. Dezember die Zwei-Kilometer-Strecke, und einen Großteil stellte die Grundschule. In diesem Jahr gab es keinen 3. Platz, dafür aber zwei 2. Plätze, sagte Glose zu Beginn, Mit jeweils sieben Teilnehmern waren die Klasse 2c und die Klasse 3c auf dem Treppchen. Nur eine Klasse war mit zwölf Teilnehmern besser. So konnten die beiden Klassensprecher Felix Elberich und Paula Middendorf unter lautem Jubel den Geldpreis und die Urkunde für die 3b entgegennehmen. Sowohl Buntenkötter als auch Glose hoffen, dass die Teilnehmerzahl 2020 wieder erreicht oder übertroffen wird. An den Everswinkeler Grundschülern dürfte dies wohl nicht scheitern.