Weihnachtliche Kostbarkeiten

Everswinkel -

Sängerin Claudia Lawong und Organist Thomas Kraß sind weit über die Region hinaus ein fester Begriff in der Kirchenmusikszene. Mit der Oboistin Svenja Beumers bilden sie das Ensemble „Musica Amata“, welches neben der sakralen auch stilistisch ganz unterschiedliche weltliche Musik in Programm hat. Am Freitagabend bot das Trio, zusammen mit der Münsteraner Lyrikerin Marion Lohoff-Börger, die zahlreiche ihrer besinnlichen, kurzen Gedichte verlas, ein weihnachtliches Programm in der nahezu voll besetzten St.-Magnus-Kirche.