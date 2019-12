Die Herzen der Zuhörer erreicht

Die kamen voll auf ihre Kosten, zumal die beiden Blondinen ihr Geschäft bis ins Letzte Detail perfekt beherrschen: Ein geradezu engelhaftes Styling in roten Glitzer-Kleidchen, charmante, herzliche Begrüßung jedes ankommenden Gastes vor Konzertbeginn am Kircheneingang. Kleine, oft persönliche Anekdoten in den kurzen Moderationen zwischen den einzelnen Songs, und natürlich: Ein bunter Programm-Mix aus gefälligen Popballaden und weihnachtlichen Songs. Manche darunter sind wahre Perlen, wie zum Beispiel das ausgefeilte, lounchige Arrangement des Desireless-Klassikers „Voyage, Voyage“. Alles „Marke Eigenbau“, versteht sich. Die Rezeptur: Schlank, und nur mit E-Piano und dezenten Synthi-Streichern im Hintergrund als Begleitung - wenn auch aus der Konserve. Rasch war die Atmosphäre in der abgedunkelten Kirche kuschelig und warm. Wenn dann im Chorus zweistimmige Passagen in süßen Terzen oder Sexten erklangen, verkniff sich mancher im Publikum ein Tränchen der Rührung.

Leonard Cohens Hymne „Hallelujah“ klingt schon im Original ganz nach der Arrangement-Machart á la „TwoAlike“. Aber man könnte das ja mal in Deutsch singen. Denn so erreicht man die Herzen der Zuhörer auf direktem Wege. Auch Titel von Yohannes Oerding oder Coldplay entfalten in den von „TwoAlikes“ instrumental verschlankten Versionen ganz persönliche, zärtliche Innigkeit.

Gern würde man das Duo mal mit einer Band an Stelle des Halb-Playbacks hören. Manches Dargebotene hätte das Zeug für einen großen Hit.