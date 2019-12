Gelebte Solidarität für unsere Gemeinschaft

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Kalender für das Jahr 2019 ist dünn geworden, Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Wir alle freuen uns auf die Feiertage im Kreise unserer Lieben, auf eine Zeit der Besinnlichkeit und Entspannung. Nach einem arbeits- und ereignisreichen Jahr können wir jetzt auch in Ruhe auf das zu Ende gehende Jahr zurückschauen und Bilanz ziehen – jeder für sich persönlich oder mit Blick auf unsere Gemeinde, unser Land und auf die Welt.

In der Gemeinde Everswinkel dürfen wir uns über eine Reihe schöner Erfolge freuen. Gemeinsam konnten wir das zehnjährige Bestehen unserer Verbundschule feiern. Besonders erfreulich ist es, dass wir nun sicher davon ausgehen können, dass diese so erfolgreiche Schule in der gewohnten Form weitergeführt werden kann. Auch wurden uns vom Land NRW-Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule zugesagt, so dass wir in den kommenden Jahren die digitale Ausstattung aller unserer Schulen kontinuierlich erweitern werden. So werden wir unseren Kindern ein Lernumfeld bieten können, das sie bestmöglich auf ein Leben in einer digitalisierten Welt vorbereitet.

Fördergelder speziell für das Haus der Generationen haben es uns ermöglicht, das Haus der Generationen umfangreich zu renovieren. Die Arbeiten wurden in diesem Jahr abgeschlossen, und das Gebäude ist nun wieder fit für seine vielfältigen Aufgaben. Die Räumlichkeiten präsentieren sich freundlich und einladend und sind außerdem vollständig barrierefrei.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus dem Bereich der Baulandentwicklung zu vermelden. Das Wohnbaugebiet „Königskamp III“ ist jetzt rechtskräftig, und der Verkauf der Grundstücke hat bereits begonnen. Auch der Bebauungsplan für das Wohnbaugebiet „Bergkamp III“ wurde aufgestellt, so dass die Weichen für ein weiteres neues Baugebiet gestellt sind.

Intensiv und inspirierend war die Arbeit am Gemeindeentwicklungskonzept für Alverskirchen und Everswinkel. Wie kann, wie sollte sich unsere Gemeinde in der Zukunft entwickeln, dass sie auch künftig ein lebens- und liebenswerter Ort bleibt? Welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen, welches sind unsere Stärken und Schwächen? Welche Ziele haben wir, und wie können wir sie erreichen? Unverzichtbarer Partner in einem solchen Prozess sind die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und Institutionen aus Alverskirchen und Everswinkel. In einem ganzen Katalog von Veranstaltungen in beiden Ortsteilen haben sich bereits viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Im kommenden Jahr wollen wir noch weitere Ideen und Stimmungsbilder einfangen und die bereits vorhandenen Anregungen auswerten und zu einem Gesamtplan zusammenfügen. All denen, die sich bislang eingebracht haben, sei an dieser Stelle gedankt: für ihre Ideen und ihre Kreativität und dafür dass sie sich mit Initiative und Kreativität stark gemacht haben für diesen für unsere Gemeinde so wichtigen Prozess.

Auch all jenen möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen, die sich in diesem Jahr wieder ehrenamtlich im sozialen, sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich für andere und für das Gemeinwohl engagiert haben. Ihr wertvoller Einsatz, im Großen wie im Kleinen, in der Öffentlichkeit wie im Hintergrund, ist gelebte Solidarität und unverzichtbar für unsere Gemeinschaft. Es ist großartig zu sehen, wie tief verwurzelt das Ehrenamt auch heute noch in unserer Gemeinde ist. Wie traditionsreich und gleichzeitig lebendig es ist, zeigte uns nicht zuletzt das 100-jährige Jubiläum der Feuerwehr Alverskirchen. Es freut mich, dass wir mit dem Heimatpreis, der in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobt wurde, dieses besondere Engagement zusätzlich würdigen können.

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger – auch im Namen der Verwaltung und des Rates der Gemeinde Everswinkel – ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfüllendes und glückliches neues Jahr 2020.

Sebastian Seidel,

Bürgermeister