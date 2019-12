Das Wetter war wahrlich nicht weihnachtlich. Aber trotz Regen und Wind hatten sich beachtlich viele Menschen auf dem St.-Magnus-Kirchplatz zum traditionellen Weihnachtssingen eingefunden. Bereits zum fünften Mal hatte das Nikolaus-Komitee unter dem Vorsitz von Jan Heine zu dieser schönen Veranstaltung eingeladen. „Sie tragen damit die Weihnachtslieder aus der Kirche heraus nach draußen, und das ist etwas ganz Schönes“, begrüßte der derzeitige Pastor der Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha, Dr. Stefan Peitzmann, die sangesfreudigen Gäste. Und schon wurden unter Begleitung des Jugendorchesters des BOE unter der Leitung von Benny Kaapke mit „Macht hoch die Tür“ das erste Lied angestimmt. Zwischendurch gab’s eine Geschichte, vorgelesen von Pfarrer Peitzmann. Die handelte vom Nachhauseweg der heiligen drei Könige, nachdem sie an der Krippe gebetet hatten, und in der letztlich ein Knecht den Königen den richtigen Weg weist. „Es ist wichtig, nicht nur auf die Großen und Mächtigen zu hören, sondern auch auf die Menschen, die sonst kaum etwas zu sagen haben“, lautete Peitzmanns Resümee, „denn die haben manchmal, eine ganze Menge zu sagen.“ Am Glühweinstand des Nikolaus-Komitees konnten sich sie Besucher anschließend ein wenig aufwärmen, was sicher auch der Stimme zugutekam.