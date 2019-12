Wenn die Besucher an einem geschmackvoll eingedeckten großen Tisch im Gemeindesaal an der evangelischen Johannes-Kirche Platz nehmen, wenn im Hintergrund festliche Musik ertönt, und wenn eine große Weihnachtpyramide mitten auf dem Tisch ihre Runden dreht, dann ist Adventsfeier des evangelischen Seniorenkreises.

Auch in diesem Jahr wurde mit Klavierbegleitung von Uta Schmitz wieder viel gesungen. Besinnliche und berührende Geschichten wurden vorgelesen. Überraschungsgäste waren Johanna Nienhaber mit ihrer Querflöte und Kerstin Hülser an der Geige, die sich mit Uta Schmitz schnell zu einem musikalischen Trio zusammenfanden. „Es ist schön zu erleben, wie unsere Senioren sich an einem solchen Nachmittag wohlfühlen“, freute sich das Orga-Team des Seniorenkreises mit Ursula Wehmeyer, Ulrike Schmidt und Uta Schmitz über die gute Resonanz. „Heute waren wir mehr als 30 Personen, so viel wie noch nie.“