„Zentral fürs Selbstverständnis“

Das Thema Rassismus berührt und bewegt. „Auf grausame Weise ist es erneut verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, als ein rechtsextremer Antisemit in Halle in eine Synagoge eindringen und dort ein Massaker unter den Besuchern anrichten wollte. Daran hinderte ihn nur die aus offenbar zwingenden Gründen bestens gesicherte Tür. Im ungestillten Tötungsdrang ermordete er daraufhin zwei Passanten“, zeigt man sich an der Waldorfschule erschüttert. „Was manch einer seit vielen Jahrzehnten – seit 1945 – als gegessen und vorüber empfunden haben mag, ist plötzlich mit Wucht präsent.“ Und es rücke in den Fokus, dass im Netz rassistische, fremdenfeindliche Äußerung schnell und weite Verbreitung finden.

Die Freie Waldorfschule Everswinkel ist jetzt ganz offiziell eine „Schule ohne Rassismus – eine Schule mit Courage“ als Mitglied der gleichnamigen Bewegung, die nicht weniger als das größte Schulnetzwerk in Deutschland darstellt, dem mehr als 2 700 Schulen angehören, die wiederum von über 1,5 Millionen Schülern besucht werden. Wer sich zu den Zielen einer Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage bekennt, so die Erklärung, unterschreibt eine entsprechende Selbstverpflichtung. Damit bekennen sich jetzt auch die Waldorfschüler offiziell, dass sich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe ihrer Schule wird, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden. Wenn an ihrer Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, wenden sich die Schüler dagegen und setzen sich dafür ein, dass man in einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam Wege findet, sich künftig zu achten. Und die Schüler erklären damit, sich dafür einzusetzen, dass an ihrer Schule ein Mal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen.

Eine Schule bekommt den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, wenn mindestens 70 Prozent aller Menschen an einer Schule diese Selbstverpflichtung unterschrieben haben. Dies erfolgte an der Waldorfschule im vergangenen Frühjahr, nach dem großen Einsatz der damaligen Elftklässlerinnen Ida, Anna und Paula. Bei der feierlichen Verleihung des Schildes der Bewegung jüngst waren sie als Ehrengäste anwesend, ebenso andere engagierte Schülerinnen: Ethel und Carla aus der 9. Klasse, Emely, Stella, Ida und Amelie aus der 10. Klasse, teilt die Schule in ihrer Presseinformation mit. Die Schülerinnen Eva und Xenia aus der 11. Klasse moderierten die Veranstaltung. Als Redner traten auch Benjamin Weiß und Geschäftsführer Jürgen Günther auf, der die Ziele der Bewegung noch mal hervorhob und betonte, dass das Eintreten gegen Rassismus seit ihrer Gründung zentral für das Selbstverständnis der Schule sei.

Zuletzt ergriff als Regionalkoordination des Schulnetzwerkes Nasibe Zenker vom Kommunalen Integrationszentrum in Ahlen das Mikrophon, beglückwünschte die Schule und dankte den Schülern für ihren Einsatz. Dabei machte sie aber auch deutlich, dass der Titel „kein Preis und keine Auszeichnung für bereits geleistete Arbeit“ sei, sondern eben eine „Selbstverpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft“. Courage-Schulen bringen zum Ausdruck, ,wir übernehmen Verantwortung für das Klima an unserer Schule, indem wir uns bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden‘. Hierzu übernehmen sie regelmäßig Projekte und Aktionen zum Thema. Das Schild der Bewegung wurde von Hausmeister Johann Skrobanek direkt neben der Eingangstür des Oberstufengebäudes angebracht. Unübersehbar für alle, die jetzt dort die Schule betreten.