Dort werden die Fackeln angezündet, und im weiteren Verlauf wird Heimat-Kenner Ewald Stumpe Geschichten über und um Everswinkel sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Everswinkel über Fahrzeuge und ihren Einsatz erzählen – ein Erlebnis für große und kleine Teilnehmer. Die Fackelwanderung endet im Pfarrheim gegen 18.45 Uhr, wo Stumpe in gemütlicher Runde am Herdfeuer weitere Geschichten und Anekdoten erzählen wird. Mit einer musikalische Unterhaltung wird Karl Heinz Gröner den Abend begleiten. Bei Glühwein, Kinderpunsch und Brezel möchte der Verkehrsverein in geselliger Runde das Jahr 2020 begrüßen.