An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle bringen. Über die Drehleiter wurde ein Außenangriff zum Dachstuhl vorbereitet. Die Einsatzstelle wurde ausreichend ausgeleuchtet.

Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Everswinkel gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro. Der Einsatz, an dem die Löschzüge Everswinkel und Alverskirchen mit sieben Fahrzeugen und 30 Kameraden, der Rettungsdienst, ein RTW und ein NEF Telgte beteiligt waren, dauerte rund eineinhalb Stunden. Die Einsatzleitung hatte Wehrführer Frank Becker. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.