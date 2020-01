Everswinkel -

„Ich will Dich lieben, achten und ehren“, so versprechen es sich die Partner bei der kirchlichen Trauung. Die Kirchengemeinde St. Magnus-St. Agatha bietet in diesem Jahr für Brautpaare, die in Everswinkel und Alverskirchen ihre kirchliche Trauung angemeldet haben, einen Brautleute-Kursus an.