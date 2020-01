Der Turniersieg geht an eine Frau

Alverskirchen -

Traditionell zum 1. Freitag des neuen Jahres hatte die Katholische Männergemeinschaft Alverskirchen wieder zum Doppelkopf-Turnier für alle Interessierten in die Gaststätte Grause eingeladen. 36 Spielerinnen und Spieler nahmen bei einer Startgebühr in Höhe von fünf Euro die Herausforderung an.