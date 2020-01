Am Freitag, 17. Januar, wird gleich per Doppelpack eingeheizt. Ein rockiger Saisonstart in Everswinkels Veranstaltungshalle. Als Headliner hat das Sextett die Band „Healer“ aus Münster eingeladen. Beide Truppen spielen eigene Songs aus dem klassischen Rockbereich. „Wer Rock zum Mitwippen und Spaß haben hören will, der ist bei uns gut aufgehoben“, erklärt Keyboarder Thomas Kraß. Neben der Möglichkeit, während des Konzertes Getränke zu kaufen, gibt‘s Stärkungen vom Team des Vitusgrills.

Karten zu dem Event gibt es für zwölf Euro und neun Euro (Schüler/Studenten) bei „Schreibwaren Föllen“ in Everswinkel und an der Abendkasse. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Informationen zu den Bands:

www.healer-band.com

www.facebook.com/rocktory.