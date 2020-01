Das vielfältige Programm richtet sich dabei keineswegs nur an Katholikinnen, heißt es in einer Presseinformation der beiden örtlichen Frauenvereine. Der Weltgebetstag der Frauen, die Teilnahme am Vitus-Fest, dem Weihnachtsmarkt oder der Aktion „Kleiner Prinz“ werden gemeinsam mit der Evangelischen Frauenhilfe geplant und durchgeführt. „Angesprochen sollen sich alle fühlen, die gern zusammen mit anderen Frauen etwas unternehmen, machen oder ausprobieren wollen“, beschreibt Margret Lamenta , Sprecherin des KFD-Teams in Everswinkel, das Konzept. Die Angebotspalette umfasst dabei neben liebgewordenen Angeboten wie der Winterwanderung, der Tagesradtour oder dem Doppelkopf-Turnier auch Kreatives.

In Alverskirchen sind die Frauen eingeladen zum Stricken von Socken- und Hüttenschuhen, in Everswinkel zum Schmieden von Silberkreuzen. Im Sommer lockt ein eigenes kleines Schießturnier. Die KFD Alverskirchen nimmt sich der schwierigen Frage des Kondolierens an und bietet im September eine Besichtigungsfahrt zum Krematorium in Hamm. Die Everswinkeler Frauen schauen im Jahr der Kommunalwahl auf den Lebensweg der Politikerin und Frauenrechtlerin Helene Weber.

Und weiterhin sind die Angebote für Seniorinnen und Senioren, die Kleiderkammer und die Gemeinschaftsmessen fester Bestandteil des Jahresprogramms. Die Mitglieder der KFD erhalten das neue Programm mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung . Für alle anderen Interessierten liegt der farbenfrohe Faltkalender im Rathaus, in der Kirche und in den Büchereien zum Mitnehmen aus.

Am übernächsten Sonntag, 26. Januar, findet die diesjährige Jahreshauptversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft Everswinkel statt. Aufgrund der Renovierungsarbeiten in der St. Magnus-Kirche ist der einleitende Gottesdienst im Rahmen der Gemeindemesse um 8 Uhr in der St. Agatha-Kirche in Alverskirchen geplant. Wer dazu eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann sich bei Annette Unterbusch ( 75 85) melden. Im Anschluss an die Eucharistiefeier treffen sich die KFD-Mitglieder um 9.15 Uhr im Gasthof Arning in Everswinkel. Nach einem gemeinsamen Frühstück stehen personelle Veränderungen und der Rückblick auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres auf der Tagesordnung.