Everswinkel -

An der Spitze der Everswinkeler Damengarde hat es einen Wechsel gegeben: Nach sechs Jahren vorbildlicher Vereinsarbeit verlässt Kommandeurin Kristina Suthoff die Damengarde. In der Jahreshauptversammlung und übergab sie den Kommandeursstab an die 1. Unteroffizierin Friederike Buntenkötter.