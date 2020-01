Zwei ganz besondere Highlights

Mit mehreren Programm-Highlights startet die Volkshochschule ins Frühjahrs-Semester 2020. Das vielfältige Bildungs- und Kulturangebot der VHS Warendorf ist auch in Everswinkel fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Neben den zahlreichen Kursen aus den Bereichen Politisch-Kulturelle Bildung, Recht, Sprachen, EDV, Pädagogik, Kreativität und Gesundheitsvorsorge, gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm.

Im Bereich der politischen Bildung wartet die Volkshochschule mit einem besonderen Highlight auf mit dem Vortrag, „Wohin steuert Europa“ mit Anne Gellinek , am 3.Februar um 19.30 Uhr. Die Europäische Union befindet sich seit Jahren in der Dauerkrise: Zum ersten Mal wird ein Mitgliedsstaat aus der EU austreten, die Brexit-Verhandlungen lähmen die Gemeinschaft seit über drei Jahren. Die neue EU-Kommission unter der Deutschen Ursula von der Leyen muss sich neuen und alten Herausforderungen stellen: Mehr Klimaschutz in Europa, ein neuer Plan für die Zuwanderung, mehr Grenzschutz, ein neuer EU-Haushalt. Wie soll es weitergehen mit Europa im Jahr 2020? Über diese und andere Fragen wird Anne Gellinek, ZDF-Korrespondentin aus Brüssel, an diesem Abend referieren.

Die Initiative „Münster isst veggie“ ist am 4. Februar um 19 Uhr im Rathaussaal zu Gast und wird zum Thema „Klimaschutz beginnt auf dem Teller- oder was hat mein Essverhalten mit Tier-, Umwelt,- und Klimaschutz, unserer Gesundheit und dem Welthunger zu tun?“ über Zusammenhänge aufklären und Alternativen anbieten.

Ein besonderes kulturelles Highlight findet am 7. Juni um 17 Uhr in der Festhalle statt: Holger Blüder, Leiter der Musikschule Beckum-Warendorf e. V., gestaltet einen Klavierabend mit herausragenden Werken von Ludwig van Beethoven. Anlass ist der 250. Geburtstag des wohl größten Komponisten aller Zeiten. Blüder wird mit technischer Brillanz die gegensätzlichen, aber stets hochemotionalen Stimmungen der Klavierwerke Beethovens ausloten und den Konzertbesuchern ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm präsentieren. Zu hören sind Höhepunkte aus Beethovens Schaffen; unter anderem die berühmte „Pathétique“, die „32 Variationen in c-moll“ und die „Waldstein-Sonate“. Der Abend trägt den Titel „BTHVN 2020 – Durch die Nacht zum Licht“. Die Hintergründe zu diesem Titel und zu den einzelnen Stücken wird Blüder in gewohnter Weise interessant und informativ vermitteln.

„Es lohnt sich, das aktuelle Programmheft zu durchstöbern“, heißt es in der Presseinformation der VHS. Das Kursus- und Kulturprogramm biete viele Möglichkeiten, sich zu informieren, fortzubilden, zu entspannen und sich anregen zu lassen. Das umfangreiche Vortragsprogramm werde natürlich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Kurse aus den Bereichen Kultur, Kreativität und Gestalten, Gesundheit, Bewegung und Entspannung, Sprachen, EDV und verschiedensten beruflichen Bildungsangeboten in Telgte und Warendorf abgerundet.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Gemeindeverwaltung im Bürgeramt unter 8 87 18, oder bei der VHS in Telgte, 0 25 04/21 53, oder im Internet unter www.vhs-warendorf.de.