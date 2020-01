Zur Beurteilung der Haushaltssituation konnte Gericke auf die festgestellten Jahresabschlüsse bis 2018 zurückgreifen, die – bis auf 2017 – besser als ihre Planzahlen waren, im Ergebnis aber defizitär abschlossen. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss aus; auch für 2019 rechnet die Gemeinde mit einem positiven Ergebnis; Resultat der Mehrerträge bei den Gewerbesteuern.

Fürs Haushaltsjahr 2020 sei mit einem negativen Ergebnis von rund 413 000 zu rechnen. Damit müsse die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die Allgemeinen Rücklage um 1,4 Prozent reduziert werden. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird für sämtliche Planungsjahre von negativen Jahresergebnissen ausgegangen. Im Haushalt 2020 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen; bei den Liquiditätskrediten sind lediglich die Kontingente aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auszuweisen, bei dem die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land übernommen werden. Die Gemeinde muss auch 2020 und danach davon ausgehen, dass sie keine Schlüsselzuweisungen erhält, was den Haushalt spürbar belaste, so der Kreis.