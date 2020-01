Dabei waren insgesamt 30 Helfer und Helferinnen sowie sechs Trecker mit Anhängern im Einsatz. Unter organisatorischer Leitung von Marius Gausebeck wurden die Tannenbäume Bezirk für Bezirk im Vitus-Dorf gegen eine freiwillige Spende eingesammelt. Die Tannen wurden zur Wiese an der Mühlenstraße gebracht und dienen als Grundlage für das Osterfeuer. Ein großes Lob an die Helferinnen und Helfer gab es von Gausebeck. Die Kolpingjugend bedankt sich besonders bei den Familien Günther und Karl Deckenbrock, Höhmann, Leuer, Püning und Vienenkötter. die ihre Tre-cker und Anhänger zur Verfügung gestellt haben. Ein großer Dank gilt auch Familie Große-Winkelsett für die Bereitstellung der Wiese. Nach dem erfolgreichen Einsatz trafen sich alle Sammelteams abends zur gemütlichen Helferparty im Pfarrheim. Der Erlös der Tannenbaum-Aktion wird in diesem Jahr an die Hospizgruppe Everswinkel gespendet.