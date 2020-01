Festhalle wird zur Rock-Arena

2015 gegründet, organisierte „Rocktory“ drei Jahre später erstmals ein eigenes Konzert. Der erfolgreichen Premiere folgte aus zeitlichen und privaten Gründen jedoch eine Auszeit. „Wir haben eine längere Durststrecke und einen Besetzungswechsel hinter uns“, verriet Thomas Kraß. In der neuen Besetzung mit Steffi Waltering (Gesang), Nils Surkamp (E-Gitarre), Tobias Niester (Schlagzeug), Matthias Teuber (Bass), Christian Schmölzing (Gitarre) und Thomas Kraß (Keyboard) habe man im September beim Theaterfest in Warendorf ein Comeback erlebt.

„Rocktory“ stehe führ ehrlichen, handgemachten und schnörkellosen Rock, garniert mit kraftvollen Balladen. Die Songs, darunter „Temple of Rock“, „Dirty Lady“ oder „It’s Rock‘n‘Roll at last“, schreibe man selbst. „Wir sind selbst gespannt, wie die Songs den Leuten gefallen“, sagte Thomas Kraß. Die vielen positiven Rückmeldungen nach dem Auftritt spiegelten „Rocktory“ aber zurück, dass sie den Musikgeschmack ihrer Zuhörer getroffen hatten.

Den Vortritt überließen die Everswinkler Musiker bei ihrem eigenen Konzert aber der Band „Healer“ um Profisänger Michael Scheel . Die münsterische Band vereinte diverse Elemente, die bereits große Rockbands der 70er und 80er ausgezeichnet hat: stampfende Riffs, stadiontaugliche Hymnen, flirrende Synthies und ausufernde Vocals. Die sechs Musiker verneigten sich musikalisch vor den Helden dieser Ära, ohne ihre eigene Handschrift vermissen zu lassen.

In der Besetzung Michael Scheel (Gesang), Florian Füntmann, Tobias Kersting (beide Gitarre), Nils Weise (Keyboard), Jonas Hülsermann (Bass) und Christian Demter (Schlagzeug) präsentierte „Healer“ ausschließlich eigene Songs, die sich teilweise auch auf ihrem in Fachzeitschriften hochgelobten aktuellen Album „Heading for the Storm“ wiederfinden. Erst nach zweifacher Zugabe durften die Musiker die Bühne verlassen.

Mit der Organisation ihres Rockkonzertes machten „Rocktory“ den Everswinklern am Freitagabend übrigens ein Angebot, dass es im Vitusdorf sonst so gut wie nie gibt. Dieses Engagement, vor allem aber die gute handgemachte Musik, hätte mehr Zuhörer verdient gehabt. Auffällig war zudem, dass sich die rund 100 Gäste in der großen Festhalle ein wenig verliefen und zumindest beim Auftritt von „Rocktory“ ein imaginärer Orchestergraben vor der Bühne entstand. Ein Konzert in einer kleineren Räumlichkeit mit Clubatmosphäre hätte wahrscheinlich für einen noch engeren Kontakt zwischen den Bands und ihrem Publikum gesorgt. Trotzdem war es ein Konzert, das den Geschmack der Everswinkler Rock-Fans traf und eine Neuauflage verdient hätte.