Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Agatha-Kirche, in dem Pfarrer Dr. Stefan Peitzmann predigte, versammelten sich die Feuerwehrleute auf dem Kirchplatz zur Kranzniederlegung. Bürgermeister Sebastian Seidel ließ es sich nicht nehmen, lobende Worte an den Löschzug Alverskirchen zu richten. So dankte er etwa für den unermüdlichen Einsatz an Heiligabend in Telgte. „Um 17.30 Uhr wurdet ihr zur Unterstützung nach Telgte gerufen und konntet den Heiligen Abend nicht mit euren Familien verbringen. Dieser Zeitpunkt war wirklich ungemütlich.“ Auch erinnerte er an das Jubiläumsjahr des Löschzugs, das durch seine vielen Höhepunkte „gezündet“ habe.

Damit der Löschzug in Zukunft noch besser ausgerüstet ist, soll ein weiterer Mannschaftstransportwagen (MTW) einen Platz im Gerätehaus finden. „Die ersten Schritte hierfür sind schon gemacht, das Büro wurde ins Stuhllager der Turnhalle verlegt“, so Seidel. Auch ein neuer Einsatzleitwagen soll dem Löschzug zur Verfügung gestellt werden.

Bei der anschließenden Feier in der Gaststätte Grause richtete Zugführer Alexander Wiesmann lobende Worte an seine Kameraden. „Das letzte Jahr war der Wahnsinn“, sagte er mit Nachdruck. Neben allen aufwendigen Vorbereitungen für den 100. Geburtstag des Löschzugs hätten die Feuerwehrmänner und -frauen an 30 Übungsabenden teilgenommen und 60 Einsätze bestritten. „So viele Einsätze hatten wir in der Geschichte des Löschzugs Alverskirchen noch nie“, so Wiesmann. „Das haben wir alle verdammt gut gemacht.“