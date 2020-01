Ein Tag der starken Worte

„Das, was Bürgermeister Sebastian Seidel in seinem Rück- und Ausblick aufzeigte; das, was Pfarrer Stefan Döhner mit einer kulturellen Betrachtung deutlich machte; das, was Gastredner Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, an Klartext „auftischte“; und das, was letztendlich die A-cappella-Gruppe „Voiceboxx“ wortreich musikalisch servierte – das alles hatte Tiefe und Nachhall. Das konzentrierte Zuhören der Bürgerschaft im Ratssaal und der kräftige Applaus belegten dies unüberhörbar.

Zwischentöne mit tiefsinnigem Humor: die Gruppe „Voiceboxx“.

Über ein „volles Haus“ konnte sich der Bürgermeister wieder einmal freuen. Beim Blick zurück nannte Seidel zuerst das Projekt Gemeindeentwicklungs-Konzept ( GEK ), das auch noch in diesem Jahr im Fokus stehen wird. Lob gab es für die Bürger, die sich bereits mit konstruktiven Impulsen eingebracht haben. „Einzig zur jungen Generation, das will ich selbstkritisch einräumen, müssen wir noch den Zugang bekommen“, aber da sei er zuversichtlich. Viele weitere Stichworte warf Seidel in seiner Jahresbilanz in den Raum. Vom Dorfmaler über den Droste-zu-Hülshoff-Vortrag bis zum 100-Jährigen der Alverskirchener Feuerwehr , „die sich grandios präsentiert hat“. Von der Europawahl mit Spitzenwahlbeteiligung über die Baugebiete Königskamp III und Bergkamp III bis zum Zehnjährigen der Verbundschule mit Ministerinnen-Zusage, „dass es einen Weg geben wird, dass unsere Verbundschule auch über 2020 hinaus bestehen bleibt“. Vom Besucher dreier NRW-Minister (Gebauer, Scharrenbach und Reul) über den „Dauerbrenner Windkraft“ bis zu den Gemeindewerken mit dem Dank an Ex-Bürgermeister Ludger Banken für dessen Interims-Leitung und der Begrüßung von Bernhard Feikus als neuem Geschäftsführer, einem „Unternehmenslenker, wie er im Buche steht“. Fazit: „Ich denke, es war ein gutes Jahr.“

„ Es macht mich betroffen, wenn ich lese, dass sich die Landwirte im Stich gelassen fühlen. Es macht mich betroffen, wenn ich lese, dass sich die Landwirte im Stich gelassen fühlen. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

Kritische Anmerkungen gab‘s zu d e m Thema 2019, der Klima-Diskussion. „Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das Klima und seine Veränderung ernst nehmen.“ Das habe die Gemeinde auch schon jahrelang getan. Dabei sei es auch wichtig, die Menschen auf dem Weg mitzunehmen, Maß und Mitte zu behalten. „Panikmache ist dabei genauso fehl am Platze wie übertriebene Bedenkenträgerei bezüglich konkreter Maßnahmen zum Klimaschutz.“ Bei aller Diskussion gelte es aber mit Argumenten zu überzeugen; „wer schreit und andere an den Pranger stellt, der stellt sich selbst ins Abseits“.

Bürgermeister Sebastian Seidel zog eine Bilanz des vergangenen Jahres und blickte auf die wichtigsten Aufgaben, die 2020 zu bewältigen sind.

Und 2020? Es wird – wieder einmal – ein Jahr mit vielen Aufgaben. GEK zum Ergebnis bringen und umsetzen, Gewerbe- und Bauland-Flächen finden („Nicht nur an klassisches Einfamilienhaus denken, sondern auch an andere Wohnformen und öffentlich geförderten Wohnraum.“), die Feuerwehrgerätehäuser auf „Ertüchtigung“ oder Verlagerung hin prüfen („Räume und Bedarfe passen nicht mehr zueinander.“), Feuerwehr-Fuhrpark erneuern, Raumbedarfe für OGS decken, Umsetzung Förderantrag Festhalle, Digitalisierung an den Schulen wie auch in der Verwaltung, und, und, und. Es wird nicht langweilig. Das Jahr werde Herausforderungen mit sich bringen, vielleicht auch mal „blaue Flecke“, „die nächste freudige Entwicklung“ auch bestimmt. „Die Zukunft ist, was wir draus machen. Und in einigen Jahren werden Sie denken, ,früher war alles besser‘. Dann ist früher heute. Also kann es heute gar nicht so schlecht sein.“ Fast schon Wort-Akrobatik vom 1. Bürger.

In dieser Hinsicht hatten die sieben „Jungs“ von Voiceboxx auch einiges auf Lager. Ihre klingenden Geschichten über die „Zeit der Zärtlichkeit“, über eine Pilgerwanderung, bei der einiges schiefgelaufen ist, oder die Erinnerung ans „erste Mal“ – im Tanzkursus.