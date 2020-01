Klartext in Sachen Wertschätzung

Als „einer der größten Kritiker des Bildungssystems“ sehe er den Spagat zwischen Digitalisierung und der Beibehaltung der Fachlichkeit als große Herausforderung. Statt der kreativen Entscheidungs- und Entstehungsprozesse in der analogen Welt sehe man in der digitalen Welt nur noch das Endprodukt. In den Schulen werde aber nicht ausreichend auf die digitale Welt vorbereitet, um sich später auch im Beruf zurechtzufinden mit den notwendigen Fähigkeiten. Auf einem Tablet zu wischen, sei keine Kulturtechnik. „Wir müssen sehen, dass wir uns nicht nur noch in einer nicht realen Welt begegnen“, warnte Tischner . „Wir berechnen mit einer App den Bodymaß-Index, statt mit einem gesunden Blick mal in den Spiegel zu schauen.“

Kinder würden heute durch hastig durchgeführte Schulreformen gehetzt, und es gebe Lehrkräfte, „wo man schauen muss, ob das noch der richtige Job für sie ist“. Warum nicht mehr Praktiker in der Schule, fragte Tischner. Es gebe viele gute Lehrer, aber sie würden nicht entsprechend gefördert. Mehr Freiraum für die Lehrer bei der Wahrnehmung ihrer eigentlichen Aufgabe, mehr Freiraum für die Schule, Änderungen zu ermöglichen. Die Verbundschule sei so eine Schule „mit absolutem Vorbildcharakter. Das liegt an den Leuten, die dort tätig sind.“

Dann der thematische Schwenk zum Mittelstand und zur Wertschätzung des Handwerks. „85,2 Kilogramm wirft jeder von uns an Lebensmitteln jedes Jahr weg.“ 12,7 Millionen Tonnen inklusive Gastronomie und Gewerbe. „Diese Zahl macht mich wütend.“ Damit werde auch die Ressource Arbeitskraft und Handwerk weggeworfen. Wenn etwa am Super-Montag 100 Gramm Hähnchenbrustfilet für 44 Cent angeboten würden, wie solle man da den Wert von Handwerksarbeit vermitteln. „Es geht nicht um einen teureren Preis, es geht um einen bewussteren Kauf.“ 80 Prozent der Deutschen lehnten Massentierhaltung ab, aber ebenso viele kauften das Fleisch aus solcher Tierhaltung. „Super geile Preise“ – wie in der Werbung vermittelt – „das ist nicht super geil, das ist zum Kotzen“, so Tischner unter dem Beifall der Zuhörer. „Leider regelt der Markt die Ethik nicht.“ Ein Neudenken sei erforderlich.

Während es bei den großen Konzernen nur um Zahlen gehe und die Wirklichkeit mittels Beamer und Power-Point-Präsentation betrachtet werde, gehe es bei mittelständischen Unternehmen um reale Produktionsstätten mit realen Produkten. „Wir erlauben Unternehmen wie Google und Apple hier Umsätze zu machen, aber in Irland die Steuervorteile zu nutzen. Aber wer trägt denn die Wirtschaft, wer schafft die Arbeitsplätze – der Mittelstand.“ Durch diese „Säule der Wirtschaft“ habe Deutschland auch die Finanzkrise gemeistert.

„Mir geht es nicht um Verbote, sondern um Wertschätzung. Wir geben hunderte Euro für ein Smartphone aus, sind aber nicht bereit, handwerkliche Arbeit zu honorieren“, betonte Tischner, der am Ende zum respektvollen Miteinander appellierte, und mahnte, „auf unsere Gesellschaft aufzupassen“ und „zu bewahren, was uns wichtig ist“. Eine Meinung zu haben, sei leicht. Eine Haltung zu haben, erfordere mehr.