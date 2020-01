Der Everswinkeler Festwirt hat sich bei den Weißweinen ausschließlich auf deutsche Weine konzentriert und beschrieb den Karnevalisten fachmännisch die verschiedenen Anbaugebiete und Zeitpunkte der Weinlese. Der Elferrat gab dem Gastwirt im Gegenzug Einblicke in den Programmablauf der Parade am 8. Februar. Das Programm wird gespickt sein mit Tanzgruppen aus Everswinkel, einem Auftritt der aus dem Schützenverein bekannten Kanonieren und dem neu gegründeten MGV-Projektchor. Darüber hinaus wird im Bereich Comedy „Die süße Helga” für Unterhaltung sorgen und die „XXLfen“ aus Wolbeck dem Publikum tänzerisch mächtig einheizen. Mit „2nights“ steht bei der Aftershow Party die im Everswinkeler Karneval erprobte Liveband auf der Bühne.

Bei Wein reifen bekanntlich die besten Ideen. So kamen der Elferrat und Frank Strohbücker auf die Idee, am heutigen Samstag zwischen 9 und 13 Uhr einen Karnevalsaustausch vor dem EDEKA Strohbücker zum Narrentreiben des Elferrates durchzuführen. Der Elferrat wird neben der Vorstellung des Elferrates und dessen Paradenprogramms an dem Tag allen bisherigen Ticketkäufern die Möglichkeit geben, ihre bereits bestellten Karten abzuholen. Selbstverständlich können auch die Karnevalisten, die bisher noch ohne Karten sind hier Karten erwerben. Und wie es sich im Karneval gehört darf bei der Gelegenheit auch schon mit dem ersten Kölsch angestoßen werden.

Sollte jemand nicht die Möglichkeit haben, vorbei zu schauen, kann er selbstverständlich auch unter der 01 78 / 3 49 76 33 seine Karten bestellen. Auch die Abholung von Karten kann an einem anderen Tag realisiert werden.