„Die Krönung des vergangenes Jahres war definitiv der zweite Platz beim Heimatpreis der Gemeinde Everswinkel“, sagte Margarete Wernsmann vom Leitungsteam und präsentierte stolz die gläserne Trophäe. Für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement erhielt die KFD 1 500 Euro. „Damit haben wir auch bewiesen, dass KFD nicht für Kuchen fürs Dorf steht“, fügte sie hinzu. Krankenbesuche, Planungen für Gottesdienste und gemeinsame Ausflüge zählten ebenso zu den ausgeführten Aufgaben wie unterstützende Tätigkeiten beim Seniorenkarneval, Vitus-Fest oder Pfarrfest.

KFD-Sprecherin Margret Lamenta freute sich darüber, eine neue Bezirkshelferin in den Reihen begrüßen zu dürfen. Sandra Bienas übernimmt ab sofort den Bezirk von Bärbel Schwinning. 295 Frauen seien derzeit in der KFD aktiv. Vier Frauen sind 2019 aus- und drei Frauen eingetreten.

Der farbenfrohe Terminkalender der KFD weist auch für 2020 wieder einige spannende Angebote auf. Neben dem Seniorenkarneval in der Festhalle (16. Februar), einem Frauenfrühstück im Pfarrheim (14. März) und einem kulinarischem Frauenkino im Theater am Wall in Warendorf (17. März) stehen etwa auch wieder gemeinsame Radtouren an.

Harald Westbeld von „Lichtblicke“ stellte die Spendenaktion vor. Foto: Karina Linnemann

Als besonderen Gast hatten sich die Frauen Harald Westbeld von der Aktion Lichtblicke eingeladen. Diese ist insbesondere durch den NRW-Lokalfunk bekannt. „Die Aktion wurde vor 20 Jahren gegründet, jedes Jahr haben wir etwa 20 000 Spender. So sind wir seit Bestehen auf eine beachtliche Summe von 50 Millionen Euro gekommen“, teilte er den KFD-Frauen mit. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

„Unterstützt werden Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 22 Jahren, die durch Schicksalsschläge in Not geraten sind. „In der Regel haben die Familien nur wenig finanzielle Mittel und können sich ganz banale Dinge nicht selber leisten“, so Westbeld. So würde die Aktion etwa Mobiliar wie Schreibtischstühle finanzieren. Ganz kurios sei ein Fall gewesen, der sich vor einigen Jahren zugetragen habe. Ein Vater hatte keine Zähne mehr und sollte den Zahnersatz nicht von der Sozialhilfe finanziert bekommen. „Die haben gesagt, dass er doch einen Pürierstab zu Hause hätte“, erinnerte sich Westbeld. Da auch die Kinder unter den Konsequenzen litten, die der zahnlose Vater im Alltag verspürte, sorgte die Aktion Lichtblicke für den Zahnersatz. Damit Familien in Not aus NRW einen Teil der großzügigen Spenden der Aktion Lichtblicke bekommen können, stellen Institutionen wie die Caritas oder die Diakonie Anträge. „Die Familien werden meist schon vor Ort betreut, ihr Schicksal ist also bekannt“, erklärte Westbeld und fügte hinzu: „Auch Pfarrgemeinden können Anträge stellen, scheuen Sie sich also nicht davor.“