Die Europäische Union befindet sich seit Jahren in der Dauerkrise: Zum ersten Mal will ein Mitgliedsstaat aus der EU austreten, die Brexit-Verhandlungen lähmen den Club seit über drei Jahren. Die neue EU-Kommission unter der Deutschen Ursula von der Leyen muss sich neuen und alten Herausforderungen stellen: Mehr Klimaschutz in Europa, ein neuer Plan für die Zuwanderung, mehr Grenzschutz, ein neuer EU-Haushalt. Wie soll es weitergehen mit Europa im Jahr 2020? Über diese und andere Fragen wird Gellinek referieren.

Anne Gellinek, geboren 1962 in Mühlheim an der Ruhr, studierte ab 1981 Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Publizistik in Münster und Moskau. Währenddessen arbeitete sie auch als freie Mitarbeiterin in den Moskauer Büros der Zeitung Rheinische Post und des Magazins Newsweek. Von 1991 bis 1992 war sie Volontärin beim ZDF in Mainz. Nach vielen unterschiedlichen journalistischen Tätigkeiten beim ZDF war sie von 1998 bis 2003 als Korrespondentin des ZDF-Studios in Moskau aktiv, dessen Leiterin sie von 2008 bis 2014 war. Seit August 2014 arbeitet sie als Korrespondentin im ZDF-Studio Brüssel. Im Januar 2015 hat sie die Leitung dieses Studios übernommen.

Die Veranstaltung findet im Rathaus statt und beginnt um 19.30 Uhr. Die Volkshochschule Warendorf bittet um vorherige Anmeldung bei der VHS Warendorf unter 0 25 81/9 38 40. Der Eintritt zu dem Vortragsabend beträgt sechs Euro.