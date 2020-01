Everswinkel -

„Jeder ist seines . . Schmuckes Schmied“, so lautet das Motto der Goldschmiede-Werkstatt Osterhoff-Genz in Haltern am See. Dies ist Ende Februar auch für Frauen in Everswinkel möglich. Kreativ Kreuze in Gold oder Silber individuell nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist das Ziel des Workshops, den die KFD am Freitag, 28. Februar, im Pfarrheim anbietet.