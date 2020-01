Everswinkel -

Offiziell bereits am 11.11. eröffnet, erreicht die närrische Session nun bald ihren Höhepunkt. Am Sonntag, 26. Februar, findet wieder für alle Junggebliebenen, die Spaß an Lachen, Singen und Musik haben, der traditionelle Senioren-Karneval in der Festhalle statt.