Festjahr rund ums Thema Buch

Um es nur einmal zeitlich einzuordnen: In dem Jahr wurde Abraham Lincoln zum 15. Präsidenten der USA gewählt. Und in Coburg wurde das erste Deutsche Turnfest überhaupt veranstaltet. Man schrieb das Jahr 1860. In dem Jahr – das genaue Datum lässt sich nicht mehr verifizieren – schlug auch die Geburtsstunde der Katholischen Bücherei in Everswinkel.

Ihre Gründung geht zurück auf den Borromäusverein, eine Einrichtung der Katholischen Kirche, die 1845 als „Verein vom Heiligen Karl Borromäus zur Förderung des katholischen Lebens und zur Begünstigung guter Schriften und Bücher” ins Leben gerufen wurde und die somit das 175-Jahre-Jubiläum feiert. Wo die Bücherei St. Magnus zu Beginn untergebracht war, lässt sich heute ebenso wenig feststellen. Vermutet wird, dass sie nach einiger Zeit Platz fand in dem noch heute an der Ecke Münsterstraße 2/Schmaler Kamp stehenden Gebäude der „Alten Vikarie“. Später zog sie ins heutige Pfarrheim um, dann folgte das Bischofshäuschen am Kirchplatz und schließlich der Einzug in den Neubau am Kirchplatz. In diesem Jahr feiert die Katholische Öffentliche Bücherei St. Magnus somit Doppel-Geburtstag: 160 Jahre Bücherei und 25 Jahre Standort am Kirchplatz 2.

Unter dem Motto „Lesen macht Spaß“ hat das Bücherei-Team eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die sich bis November durchs Jahr ziehen werden. Der eigentliche Festakt – verbunden mit einem Tag der offenen Tür – findet am 29. März von 12 bis 15 Uhr in der Bücherei statt. Den Auftakt zum Jubiläumsprogramm gibt es bereits am morgigen Donnerstagabend in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk. Dann ist Pfarrer Stefan Jürgens um 20 Uhr im Rathaus zu Gast und wird aus seinem Buch „Ausgeheuchelt! – So geht es aufwärts mit der Kirche“ lesen (die WN berichteten).

Mit Reinhard Hesse ist am 2. März der Inhaber der 1926 gegründeten Warendorfer Buchhandlung Ebbeke zu Gast. Der Enkel von Firmengründer Wilhelm Ebbeke gestaltet mit der KFD um 19.30 Uhr in der Bücherei einen Bücher-Abend. Literarisch und musikalisch wird es am 12. März mit dem Duo Norbert Nientiedt und Bernhard Lammerding. Nientiedt, früherer Schulseelsorger der Hildegardisschule Münster, präsentiert sein mittlerweile drittes Buch mit dem Titel „Bleibe standhaft!“. Darin geht es um Menschen, die in ihrem Leben eine entscheidende Wendung erlebt haben. Lammerding sorgt auf der Gitarre für begleitende Zwischentöne.

Natürlich spielt auch der Dorfschreiber Hermann Mensing im Jubiläumsprogramm eine Rolle. Während seines Aufenthaltes zwischen dem 15. April und dem 15. Juli kann man ihn auch in der Bücherei treffen. Noch ein Stück näher ran an die Bürger rückt die Bücherei im Sommer mit zwei Veranstaltungen: Zwischen dem 1. Mai und dem 26. Juni trifft Everswinkel die Bücherei im „Projekt Bauwagen“ der Kirchengemeinde. Und am 16. August lädt in Kooperation mit dem Pfarreirat ein Kirchen-Café mit Buch-Basar ab 12 Uhr zum Verweilen auf dem Kirchplatz ein.

Für Kinder ist am 26. September eine Vorleserunde geplant, die um 15 Uhr starten wird. Dafür wird derzeit noch ein besonderer Ort ausgewählt – nähere Infos folgen. Spannung verspricht auch das Projekt für Erwachsene, „Rendezvous mit einem unbekannten Buch“, das sich praktisch über den gesamten Oktober erstrecken wird. Zum Ende der Veranstaltungsreihe ist schließlich zwei Mal die Bibelerzählerin Margarete Kohlmann aus Münster zu Gast. In Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk lautet das Thema am 29. Oktober um 20 Uhr im Pfarrheim „Aufrichten! Ermutigende Geschichten aus der Bibel“, und am 12. November – ebenfalls um 20 Uhr – „Frauengeschichten in der Bibel“. Das Erzählen ist die älteste Form der Nachrichten- und Traditionsübermittlung. Vergangenes, Erlebnisse und Ereignisse wurden in früheren Zeiten – vor der Erfindung des Buchdrucks – von Mund zu Mund weitergegeben. Und so ist es auch bei Bibel-Erzählern und -Erzählerinnen. Sie lassen biblische Geschichten durch ihre persönliche Form der Erzählkunst förmlich lebendig werden.