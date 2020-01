EKG-Chef Marcel Veltmann begrüßte zahlreiche Vertreter von Karnevalsgruppen sowie auch Martin Welzel vom Ordnungsamt der Gemeinde, Löschzugführer Markus Averbeck, Dorf-Polizist Jürgen Hüging und Rene Vogeler vom DRK. Mit einem Dank blickte Veltmann noch kurz auf den Karnevalsumzug 2019 zurück, bevor Jürgen Gausebeck die „Spielregeln“ für den diesjährigen Karnevalsumzug erläuterte. Nennenswerte Änderungen zum Vorjahr gibt es diesmal nicht.

Die EKG stellte zudem ihre Kampagne „Fußgruppen gesucht“ vor. Die Einladung gilt allen Vereinen, Nachbarschaften, Cliquen, Sportgemeinschaften, KiTas, Schulklassen und ähnlichem. Toll kostümierte Fußgruppen sind nämlich die optische Würze des Karnevalszuges. Für Anmeldungen von Gruppen und interessierten Zugteilnehmern überhaupt kann ein Formular auf der EKG-Homepage www.ekg-fuenftejahreszeit.de heruntergeladen werden und dann ausgefüllt per Mail an ekg-everswinkel@gmx.de geschickt werden. Bislang haben sich 45 Gruppierungen für den Lindwurm am 23. Februar angemeldet.

Martin Welzel sprach die Sicherheit rund um den Karnevalswagen an und kündigte Alkoholkontrollen von Ordnungsamt und Polizei an. Am 8. Februar wird wieder einen TÜV-Termin für Karnevalswagen am Betrieb Uennigmann angeboten. Anmeldung dazu ebenfalls per Mail oder unter 0151/17 84 83 51.