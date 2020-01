Zeit für neue Sitzgelegenheiten

Trotz frostiger Temperaturen kamen am vergangenen Samstag 15 Bürgerinnen und Bürger zum Kirchplatz in Everswinkel. Ziel war es, im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes ( GEK ) vorliegende Ideen zu diskutieren und weiter zu durchdenken. In einer ersten Sichtung der Vorschläge hatten Carolin Dietrich und David Sommer vom Büro „Energielenker“ bereits die besonders häufig genannten Themen aus den vielen unterschiedlichen Verbesserungsvorschlägen herausgesiebt.

Darum wurden am Samstag vor allem die innerörtlichen Bereiche Kirchplatz/Vitusstraße sowie der Magnusplatz ins Visier genommen. Von den Anwesenden wurde dabei eine maßvolle Umgestaltung des Kirchplatzes durch eine teilweise Öffnung der Kirchenmauer durchaus positiv gesehen. Auch waren sich alle Teilnehmer darin einig, dass die Sitzgelegenheiten auf dem Magnusplatz unansehnlich und unattraktiv geworden seien und ersetzt werden sollten. Schön wäre nach einhelliger Meinung auch eine Außengastronomie am einen oder anderen Ort.

Diskutiert wurde außerdem, ob man überhaupt die Aufenthaltsqualität an diesen beiden zentralen Plätzen sowie in der Vitusstraße verbessern könne, ohne sich noch einmal eingehend mit dem Thema Verkehrsplanung auseinanderzusetzen.

Auf großes Interesse an allen besuchten Standorten traf auch das Thema Barrierefreiheit. Dies betraf sowohl die Möglichkeit einer Maueröffnung als auch die Pflasterung am Kirchplatz. Auch der Weg vom Seniorenzentrum am Haus Borg bis in den Ortskern wurde als nicht durchgehend barrierefrei gewertet. Angeregt wurde ferner, auf dieser Strecke seniorengerechte Bänke für Ruhepausen aufzustellen.

Im Anschluss an den Rundgang luden Bürgermeister Sebastian Seidel und Umweltberater Bernd Schumacher noch zum Aufwärmen ins Rathaus. Bei heißen Getränken und einem kleinen Imbiss wurde hier noch angeregt weiterdiskutiert.

In Alverskirchen steht an diesem Samstag, 1. Februar, der Bürgerspaziergang an. Interessierte Bürger, die sich beim Ideen-Prozess für ihr Dorf einbringen möchten, treffen sich um 9 Uhr auf dem Kirchplatz.