Hinter den Aktiven des Spielmannszugs Alverskirchen liegt ein ereignisreiches Jahr. Neben der musikalischen Mitwirkung bei den Schützenfesten in Alverskirchen, Everswinkel, Telgte-Heidker und Müssingen standen auch Karnevals- und Feuerwehrfeste im Kalender der 41 Musikerinnen und Musiker. In Erinnerung gerufen wurden ferner das Jubiläum des Löschzuges Alverskirchen und ein Probenwochenende. Das Highlight 2019 war der 55. Geburtstag des Spielmannszuges, der an zwei Tagen im September mit vielen befreundeten Vereinen gefeiert wurde.

Ein großes Thema des vergangenen Jahres war die Ausbildung neuer Flöten- und Trommelspieler. Zurzeit werden ein Flötenkursus mit drei Teilnehmern und ein Trommelkursus mit fünf Teilnehmern angeboten. Aktive Mitglieder wurden zudem nach den Standards des Volksmusikerbundes in D1- und D2-Lehrgängen geschult. Bewährtes soll man nicht ändern, und so konnten sich Ludger Kemker als Vorsitzender und Leonie Hegemann als Kassiererin über eine einstimmige Wiederwahl freuen. Nach langjähriger Zusammenarbeit legte Jonas Theilmeier den Posten des männlichen Jugendwarts nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Jannik Stein gewählt. André Averbeck, der schon Erfahrung als Sprecher der Ehemaligen sammeln konnte, führt seine Arbeit weiter fort. Die Kassenprüfer in diesem Jahr sind Egbert Kemker, Laura Averbeck, Meike Splettstößer, Thomas Mors und Tom Kröger.

Die geehrten Mitglieder des Spielmannszugs Alverskirchen: Nicole Roer, Ludger Kemker, Katharina Schlüter, Marion Roer, Lars Kröger, Maria Samberg und Christian Averbeck (v.l.). Es fehlen Jessica Blum, Dennis Mors und Niklas Hegemann.

Nach den Wahlen ging der Vorsitzende Kemker, zu den Ehrungen über. Mit den Orden für eine fünfjährige Mitgliedschaft können sich nun Lars Kröger und Jessica Blum schmücken. Doppelt so lange sind Dennis Mors und Niklas Hegemann im Spielmannszug aktiv. Die beiden „M&M´s“, Marion Roer und Maria Samberg, wurden für 15-jährige Mitgliedschaft geehrt. Über einen neuen Orden an der Uniformjacke für 20-jährige Mitgliedschaft freuen sich Katharina Schlüter und Nicole Roer. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Ludger Kemker geehrt. Da er im vergangenen Jahr keinen Auftritt und nur eine Probe versäumt hatte, wurde der Vorsitzende außerdem mit dem Orden „Mitglied des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Seit 15 Jahren führt Christian Averbeck als Tambourmajor den Spielmannszug Alverskirchen, er erhielt dafür als Würdigung eine Ehrennadel des Volksmusikerbundes NRW.

Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages gingen die Meinungen in der Versammlung auseinander. Während der Vorstand eine Beibehaltung des bisherigen Jahresbeitrages von zwölf Euro empfahl, sprachen sich mehrere Mitglieder für einen höheren Beitrag aus. Daher musste abgestimmt werden. Mit deutlicher Mehrheit beschlossen die Mitglieder eine moderate Erhöhung des Mitgliedsbeitrages, künftig werden 15 Euro pro Jahr fällig. Zum Abschluss der Generalversammlung wurde ein Film von Elmar Münstermann über das letztjährige Probenwochenende gezeigt.