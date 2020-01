Bücher, Bilder und Boogie-Woogie

„Bühne frei!“ heißt es gleich im doppelten Sinne am 6. Februar. Denn dann findet nicht nur die Auftaktveranstaltung dieser erfolgreichen Kultur-Mix-Reihe für dieses Jahr statt, sondern die Kulturkreis-Saison 2020 überhaupt wird damit eingeläutet, die sich diesmal bis Ende November erstrecken wird. 15 Veranstaltungen stehen bislang auf dem Plan, wenngleich noch nicht alle genau terminiert sind. Musik, Theater, Kunst, Kinderprogramm und natürlich der „Dorfschreiber 2020“ werden für kulturelle Kurzweil sorgen. Das persönliche Highlight mag sich jeder selbst daraus erwählen.

Dorfschreiber Hermann Mensing wird zwischen April und Juli sicherlich öfter im Blickpunkt stehen, wenn er die Gemeinde aus seinen Augen beobachtet und sie literarisch verarbeitet. „Wir haben ein bisschen Bammel, aber wir schaffen das schon“, fiebert die Kulturkreis-Vorsitzende Susanne Müller den „Aktionswochen“ entgegen. „Wir haben schon viele Meldungen von Vereinen und Verbänden“ – das Interesse am Dorfschreiber-Projekt ist offenbar schon geweckt.

Buchkunst aus Holz, aber auch andere Skulpturen wird Künstler Hugo Langner zeigen. Foto: Langner

Um Literatur, aber auch um Kunst wird es in der Kombi-Ausstellung „Schätze und Schätzchen“ und „Buchkunst“ im Mai gehen. Die Arbeitskreise Bildende Kunst und Literatur wollen besondere gebundene Fundstücke vorstellen, und Künstler Hugo Langner aus Lienen wird einige seiner Skulpturen zeigen – nämlich Holzbücher. „Der Alltags-Gegenstand ,Buch‘ einmal mit anderen Augen betrachtet: Nicht lesbar, dafür aber haptisch angenehm befühlbar. Sind doch beide, ,Lesbuch‘ und ,Holzbuch‘, aus der gleichen Ursprungsmaterie, nämlich aus Zellulose und Sonnenenergie entstanden“, erklärt Langner zu seiner Objektkunst. .„Der Ratssaal wird aussehen, wie man ihn noch nie wahrgenommen hat“, verspricht Müller. Eine weitere Ausstellung ist im zweiten Halbjahr, voraussichtlich im November, geplant. Der in Frankfurt geborene und in Münster lebende Künstler Thomas Prautsch, dessen Schwerpunkte Stadtansichten, Feuerbilder und Landschaften sind, wird im Rathaus und im Heimathaus laut Müller „wunderbare Bilder“ ausstellen.

Feuerbilder, Stadt- und Landschaftsansichten zeigt Thomas Prautsch im November. Das Bild zeigt eine Arbeit von 2018 mit dem Titel „Feuer XXIV“. Foto: Prautsch

Musikalisch steht – neben den vier „Bühne frei!“-Veranstaltungen im Februar, Mai, September und November – Vielversprechendes auf der „Setlist“ des Kulturkreises. Im ersten Halbjahr wird es ein Wiedersehen mit „Hardwired To Self-Unplug“ geben. Das Duo mit den beiden Gitarristen Stefan Hoppe und Thomas Witthake hatte erstmalig im April 2018 mit Interpretation von Metallica-Songs und weiteren Rock-Klassikern begeistert. Nun folgt Akustik-Rock-Spaß Nummer zwei. Bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“ sind die Gäste, die einmal mehr die Festhalle füllen werden. Die „6-Zylinder“ geben sich wieder die Ehre und zelebrieren ihre A-cappella-Kunst. Rechtzeitiger Kartenkauf ist da empfehlenswert.

Jazz-Freunde sollten sich schon einmal einen Knoten ins imaginäre Taschentuch machen, um den Auftritt des „Daniel Paterok Trios“ im Herbst im Gasthof Diepenbrock nicht zu versäumen. Donnernde Bass-Figuren, virtuose Soli und ein Rhythmus, bei dem es schwer fällt, still zu sitzen: Live-Atmosphäre ist das Lebenselixier fürs Boogie-Woogie Piano. Dieser Stilistik hat sich das Daniel Paterok Trio mit einer brillanten, technisch perfekten und mitreißenden Spielweise verschrieben. Geprägt wurden die Musiker insbesondere durch die Großmeister der Swing-Ära und die Boogie-Woogie-Pianisten der 30er und 40er Jahre, doch auch moderne Kompositionen zeitgenössischer Pianisten tauchen im reichhaltigen Repertoire auf. Ferner ist fürs erste Halbjahr eine Theatervorstellung im Gasthof Arning geplant.

Für die junge Generation sind vier Angebote in der Kulturkiste: Am 22. März ist das Figurentheater „Hille Pupille“ mit dem Stück „Wok Wok Wok“ im Rathaus zu Gast, am 15. November macht einmal mehr das Theater „Don Kid‘schote“ Station und erzählt die Geschichte von „Maxx Wolke“, und in den Oster- sowie den Sommerferien wird jeweils wieder ein Film-Workshop für Kids und Jugendliche stattfinden.